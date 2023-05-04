В Калининском районе Новосибирска планируется строительство двух новых станций метро

Власти Новосибирска опубликовали проект постановления, в котором сообщается о планах по развитию территории прилегающей к парку культуры и отдыха «Сосновый бор». Согласно документу, в городе предусмотрено строительство двух станций метро — «Учительской» и «Снегири».

— Для обслуживания планируемой территории за расчетным сроком предусмотрено строительство двух станций метрополитена перспективной правобережной линии метро с транспортно-пересадочными узлами на наземные виды транспорта: «Учительская» (на пересечении ул. Учительской и ул. Богдана Хмельницкого); «Снегири» (на пересечении ул. Рассветной и ул. Курчатова), — говорится в проекте планировки территории.

Подчеркивается, что строительство станций начнется после 2030 года. Также в границах проекта планировки будет размещено трамвайное депо на 100 вагонов.

Кроме того, на территории площадью около 340,9 гектара планируется масштабное жилищное строительство. Возведение новых жилых домов и развитие инфраструктуры планируется на улицах Объединения, Богдана Хмельницкого, Учительскую и Георгия Колонды, а также перспективных Ельцовской и Космической магистралях.

Ранее редакция сообщала о том, что сроки ввода станции метро «Спортивная» зависят от Госэкспертизы.