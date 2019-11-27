Авиакомпании Западной Сибири стали чаще задерживать рейсы

— За 11 месяцев 2019 года авиаперевозчики Западной Сибири выполнили более 4 тысяч рейсов с задержками более чем на 2 часа. Некоторые задержки связаны с объективными обстоятельствами, но зачастую они вызваны технической неисправностью воздушных судов и несоблюдением обязательного для авиапредприятий сертификационного требования по наличию резервного судна, — сообщил на круглом столе в ТАСС первый заместитель Западно-Сибирского транспортного прокурора Илья Сухоносов.

По данным транспортной прокуратуры, на внутренних рейсах задержки вылетов часто сопровождаются нарушением прав пассажиров на получение дополнительных услуг по предоставлению прохладительных напитков, горячего питания, размещения в гостиницах. Подобные нарушения выявлены в компаниях ООО «Азур эйр» (бренд Azurair), ООО «Авиакомпания Икар», АО «АК «Нордстар», АО АК «Сибирь» и других. За 2 года сумма взысканных штрафов за задержку полетов в регионах, подведомственных Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, превысила 5 млн рублей.

— В 2019 году, в сравнении с 2018-м, количество задержанных рейсов выросло. В основном из-за недостаточного количества резервных воздушных судов перевозчиков, — добавил замначальника управления Госавианадзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Сибирскому федеральному округу Андрей Журавлев. — По результатам мониторинга задержки рейсов в аэропорту «Толмачево» наибольшее количество задержек приходится на АО «Авиакомпания «Якутия». Продолжительность задержки варьируется от 9 до 21 часа. В отношении компании в 2019 году возбуждены 8 административных дел, 2 находятся в производстве.

По данным управления Госавианадзора, в список авиакомпаний, допускающих задержки рейсов в аэропортах Западно-Сибирского региона, входят АО «Авиакомпания «Россия» (возбуждены 2 дела об административных правонарушениях), «Азур Эйр» (2) АО «Авиакомпания «Роял Флайт» (1), АО «Авиакомпания «Алроса» (1), АО Авиакомпания «Ай Флай» (1), ПАО «Аэрофлот» (3), ПАО «Авиакомпания «Ютейр» (1), АО Авиакомпания «Руслайн» (2).

Сами участники рынка авиаперевозок, напротив, считают, что ситуация с задержками рейсов улучшается.

— В 2018 году мы отправили из аэропорта по всем направлениям 25900 судов, из них на срок более 2 часов задержаны 747. Прогнозируется, что к концу 2019 года будут отправлены более 29000 воздушных судов, а количество задержек сократится на 0,5%, — приводит данные в качестве примера заместитель гендиректора АО «Аэропорт Толмачево» Павел Сизякин. — То есть при росте отправок на 13% и росте пассажиропотока на 14% мы видим положительную динамику по сокращению задержек рейсов.

Заместитель гендиректора АО АК «Сибирь» Вячеслав Новиков добавляет, что далеко не всегда причиной задержки рейсов является деятельность авиакомпаний. Он напомнил, что многие функции по сопровождению полетов выполняют подрядные организации, но история взаимодействия с ними выходит из-под регулирования надзорных органов и регулируется в рамках гражданско-правовых отношений.

— Практика показывает, что далеко не все наши регрессные иски, которые мы предъявляем за нарушения нашим контрагентам, рассматриваются и удовлетворяются. В такой ситуации найти конкретных виновных достаточно проблематично, — комментирует Новиков.

Он также привел статистику авиакомпании по анализу претензий, поступающих от пассажиров. В целом, их предъявляют около 0,06% от общего количества перевезенных АК пассажиров. Из них 41% приходится на багаж, 23% связаны с возвращением стоимости неиспользованной перевозки (до 60% по медицинским показателям), 8% — с отказом в перевозке, 12% — с задержкой рейсов, 0,3% — с жалобами на персонал и 0,4% — с жалобами на сервис. Только 12% поступивших в компанию обращений в итоге переходят в юридические претензии.

— По багажу вина компании опосредована, все это понимают, но законодатель возложил вину на нас, и мы несем ответственность за упущение контрагентов. По многим претензиям по багажу мы даже не выставляем регрессные иски. Задержки рейсов тоже бывают разными, но тут главная задача — работа с пассажирами. Что касается резервных воздушных судов, то в каждом аэропорту держать резерв невозможно. Мы можем их размещать только в базовых хабах, — рассуждает Вячеслав Новиков. — У нас есть предложение к транспортной прокуратуре: нужно подходить к таким ситуациям более объективно, реалистично, с учетом существующих проблем.

Западно-Сибирский транспортный прокурор Денис Костенко парировал в ответ, что надзорные органы входят в положение руководителей авиакомпаний по резервным судам, но только до того момента, пока задержка рейсов не превышает 6-9 часов.

— Такие ситуации мы, безусловно, не можем оставлять без внимания. Санкции за такие нарушения, которые на перевозчиков налагают суды, достаточно жесткие: несколько сотен тысяч рублей. К примеру, наиболее злостные нарушители по 2018 году — два чартерных перевозчика «Азур Эйр» и «Авиакомпания Икар» — были привлечены к административной ответственности на несколько млн рублей. В этом году ситуация по этим компаниям улучшается, в том числе благодаря мерам, принятым прокуратурой, — заявил он.

Не менее актуальной проблемой, по оценкам Ильи Сухоносова, сегодня является овербукинг, когда компании продают больше билетов, чем мест на борту самолета. Он отметил, что такие нарушения выявлялись в деятельности АК «Сибирь». По инициативе прокурора перевозчик неоднократно привлекался к административной ответственности, права пассажиров были восстановлены. По словам Дениса Костенко, в 2019 году Западно-Сибирская транспортная прокуратура выявила 5 фактов овербукинга. Он признал, что надзорные органы зачастую не могут оценить точную картину продажи билетов сверх имеющихся кресел на борту, так как перевозчики пользуются правовой безграмотностью пассажиров. Но все, кто проявил настойчивость, получили компенсации, а транспортная прокуратура — возможность привлечь компании за нарушение прав потребителей.

Андрей Журавлев добавил, что в 2019 году в управление Госавианадзора поступили 36 обращений граждан с информацией о нарушении перевозчиками правил воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требований к обслуживанию пассажиров, в том числе по овербукингу.

— Проблема сверхлимитных продаж связана с особенностью госрегулирования перевозчиков: отсутствием их ответственности и законодательно регламентированных прав пассажиров, отсутствием алгоритма взаимодействия пассажира и перевозчика на предполетной регистрации, — перечисляет Журавлев. — В законодательных актах не зафиксированы размеры финансовых выплат в случае отказа пассажирам в посадке на рейс. В результате перевозчик может продавать билеты сверх емкости воздушного судна, ограничиваясь лишь здравым смыслом и сохранностью репутации компании. При этом в случае отказа пассажиру в посадке на рейс компания может охарактеризовать свои действия как форс-мажор, избегая денежных потерь и учитывая то, что пассажир зачастую не ознакомлен со своими правами.

Впрочем, он отметил, что мировая и российская практика показывают — такой механизм эффективен лишь до непредвиденного инцидента, когда авиакомпания откажет в посадке на рейс пассажиру, способному доказать свои права.

— В 2019-м (по сравнению с прошлым годом) количество жалоб пассажиров на овербукинг в наше управление выросло примерно на 50%. Это связано как с ростом объема перевозок, так и с повышением компетентности пассажиров в этих вопросах. Если раньше человек в случае отказа просто ждал 2-3 часа следующий рейс, то сейчас он требует обоснования отказа и готов дальше защищать свои права, — пояснил он.

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