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Экс-начальника станции «Новосибирск-Главный» будут судить за взятки

Взятки предназначались за общее покровительство и попустительство должностного лица в интересах коммерческих организаций.
  • 27/11/2019, 18:34
Экс-начальника станции «Новосибирск-Главный» будут судить за взятки

Отделом по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника железнодорожной станции Новосибирск-Главный филиала ОАО «РЖД». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных                  п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом), сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского СУТ СК России.

По версии следствия, в период с мая по сентябрь 2019 года обвиняемый, занимая должность начальника железнодорожной станции Новосибирск-Главный филиала ОАО «РЖД», получил взятки в особо крупном и значительном размерах на общую сумму более 450 000 рублей от представителей двух коммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере железнодорожных грузоперевозок.

— Взятки предназначались за общее покровительство и попустительство должностного лица в интересах коммерческих организаций, а именно: при возникновении на станции обстоятельств, связанных с несвоевременной подачей и уборкой железнодорожных вагонов, используемых организациями, обвиняемый должен был принимать меры к их исключению, в том числе путем дачи соответствующих указаний своим подчиненны работникам, а при наличии сведений о нарушениях при перевозках грузов в вагонах, давать тем же работникам поручения о составлении актов проверок без указания имеющихся нарушений для исключения штрафных санкций, — уточнили в пресс-службе.

В сентябре 2019 года бывший начальник железнодорожной станции Новосибирск-Главный филиала ОАО «РЖД» был задержан с поличным сотрудниками управления ФСБ России по Новосибирской области.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый полностью признал вину.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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