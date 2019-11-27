Коммерческая организация оштрафована на 1 млн рублей за коррупционное правонарушение

Прокуратура направила в Советский районный суд г. Новосибирска уголовное дело в отношении директора ООО «Нефтеснаб», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса РФ (коммерческий подкуп в значительном размере), сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

— По версии следствия, руководитель организации, действуя в интересах юридического лица, передал конкурсному управляющему другой коммерческой организации денежные средства с целью не принимать меры по освобождению автозаправочной станции, занимаемой на основании ранее действовавшего между фирмами договора аренды, —говорится в сообщении.

Как подчеркнули в прокуратуре, указанные действия стали возможными ввиду непринятия обществом мер по противодействию коррупции. По итогам проверки прокуратура возбудила в отношении организации дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

— По результатам его рассмотрения мировой судья признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 млн. рублей, — отметили в прокуратуре.

Фото: pixabay.com, автор- Evgeny