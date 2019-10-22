Авиакомпания «Ангара» с 28 октября открывает субсидируемый рейс из Новосибирска в Талакан

Авиакомпания «Ангара» открыла продажу билетов по маршруту Новосибирск – Талакан. Рейс субсидируется Росавиацией в соответствии с постановлением Правительства РФ №1242, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Отмечается, что субсидируемые рейсы из Новосибирска в Талакан начнут осуществляться с 28 октября. Полёты будут выполняться по понедельникам и четвергам на самолете Ан-148-100Е. Время в пути: 2 часа 45 минут.

Авиакомпания «Ангара» также открыла продажу на субсидируемые рейсы Красноярск – Талакан и Иркутск — Тында.

Фото предоставлено пресс-службой авиакомпании