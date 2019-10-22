«Мы готовы объяснять все свои действия…»

О текущем положении дел, погашении чужих долгов и предстоящем завершении конкурсного производства шла речь на встрече представителей управляющей компании промышленной площадки ОАО «Сибэлектротерм» с трудовыми коллективами предприятий, работающих на данной территории. Разговор получился откровенным.

— Считаем, что люди дезориентированы, поскольку недостаточно осведомлены о происходящем, — коротко объяснил необходимость таких встреч Александр Журавлев, генеральный директор АО «Завод «Экран» (которое второй год арендует имущественный комплекс «Сибэлектротерма», чтобы создать здесь индустриальный парк).

Соответствующие компетенции компания имеет. Напомним, в настоящее время АО «Завод «Экран» управляет индустриальным парком «ЭКРАН» (актив РАТМ Холдинга, первый частный промпарк в Новосибирской области, аккредитованный в Министерстве промышленности и торговли РФ), а также реализует парковые проекты на Катайском насосном заводе и Ростовском оптико-механическом заводе (оба входят в РАТМ Холдинг). Все площадки — классические браунфилды, однако, в отличие от остальных, анамнез «Сибэлектротерма» отягощен банкротством.

— Первый иск о признании предприятия банкротом поступил в суд еще в 2014 году, — констатировал Александр Журавлев, выступая перед участниками собрания. — С тех пор на «Сибэлектротерме» несколько раз менялись арбитражные управляющие — их, кстати, назначают судьи. В июне 2018 года сюда пришел Сергей Лебедев и в сентябре того же года объявил тендер на право аренды площадки, хотя закон ему это не предписывает: он должен, прежде всего, обеспечить сохранность и последующую продажу имущества. Тендер выиграло АО «Завод «Экран». По условиям конкурсного управления договор с нами был заключен на 11 месяцев, а в августе 2019 года подписан новый — опять же по итогам тендера.

Как рассказал Александр Журавлев, благодаря арендным платежам от АО «Завод «Экран», управляющий исполняет ранее возникшие обязательства ОАО «Сибэлектротерм», в том числе полностью ликвидирована задолженность по зарплате. На эти средства организована и охрана периметра площадки.

АО «Завод «Экран» заинтересовано в том, чтобы будущий собственник имущественного комплекса сохранил его промышленный профиль. По словам гендиректора, площадка будет интенсивно развиваться при наличии успешного якорного резидента.

— Цеха здесь построены под определенную технологическую цепочку, станки расставлены для осуществления последовательных операций по выпуску конкретного оборудования, и наиболее оптимальный вариант использования площадки — тот, для которого и был предназначен «Сибэлектротерм», — говорит гендиректор. — РАТМ Холдинг намерен возродить электротермию: когда-то в первом корпусе (всего их три, общая площадь цехов 117 тысяч кв. м. — Ред.) производили небольшие и средние электротермические печи — сейчас в нашей стране их не делают вообще, заказчики обращаются к зарубежным поставщикам. Как видите, есть предпосылки, чтобы развернуться на российском рынке. Планируем выкупать имущество «Сибэлектротерма», на общих основаниях примем участие в торгах. А пока они не состоялись, наша задача — поддержать жизнеспособность площадки.

Как заявил Александр Журавлев, АО «Завод «Экран» вложило в инфраструктуру промзоны более 120 млн рублей. Хотя крыши кое-где по-прежнему протекают, а в душе воды нет, на что и указали управляющей компании сотрудники предприятий-субарендаторов.

— Повреждения кровельного покрытия устраняем, — сказал Александр Журавлев. — Для обслуживания площадки приняли в штат еще 22 специалиста. Конечно, это дополнительные затраты, также влияющие на величину арендной ставки. Мы готовы объяснять все свои действия: почему одними вопросами занимаемся, а другими нет. Так, на «Сибэлектротерме» отсутствовал дежурный персонал. Например, электрики раньше по ночам не работали. Был случай, когда вода капала на подстанцию в третьем цехе, произошло возгорание… Хорошо, что кто-то заметил, а ведь весь корпус мог быть уничтожен огнем. В рамках подготовки к отопительному сезону восстанавливаем тепловой контур зданий, остеклили все фонари, утеплили въездные ворота и проемы, установили доводчики на входные двери. Проблемы копились годами — и в одночасье их не преодолеть. До нас несколько лет никаких ремонтов на «Сибэлектротерме» не проводили, что серьезно осложняет эксплуатацию объектов и инфраструктуры.

Однако, по мнению Александра Журавлева, — и собравшиеся с ним согласились — главную задачу компания решила: сняла ограничения на поставку электроэнергии в промкомплекс, заключив договор цессии на погашение 40-миллионного долга ОАО «Сибэлектротерм» перед АО «Новосибирскэнергосбыт». — От надежности энергоснабжения зависит качество продукции, количество брака и, как следствие, конкурентные позиции предприятий, — подчеркнул Александр Журавлев.

Представители трудовых коллективов вспомнили, что прошлой осенью тепло в производственных и офисных помещениях дали поздно.

— Тогда мы попали в жесткую зависимость от расчетов по долгам за газ, накопленных предыдущими владельцами договора с «Газпромом», — пояснил Павел Грачев, исполнительный директор по управлению энергетическим бизнесом АО «Завод «Экран». — Потому газ на площадку стал поступать только в ноябре. Сегодня техническая готовность газопровода обеспечена, проведена ревизия всех горелочных устройств, завершается монтаж средств автоматики безопасности, закуплено достаточное количество газовых смесей для проверки надежности систем.

Работники НПП «Гефест», отдав должное АО «Завод «Экран» за урегулирование ситуации с подачей энергоресурсов («раньше через день по 30-40 единиц оборудования отключались»), спросили, на какой отметке будет зафиксирован столбик термометра в цехах предстоящей зимой.

Как сообщил Павел Грачев, в прошлом году, изучив тепловые особенности зданий, энергетики АО «Завод «Экран» пришли к выводу, что системы отопления не конвективные — и потому не во всех помещениях удается добиться равномерной температуры. Сейчас специалисты собирают у субарендаторов информацию о температуре в цехах, необходимой для удовлетворительной точности станков, а также о допустимых температурных параметрах в нерабочее время.

— Цеха мы не разморозим, — уверенно пообещал Александр Журавлев. — Путем постоянного диалога с субарендаторами найдем компромисс между экономией энергии и требованиями к условиям для производственного процесса.

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