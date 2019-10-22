Загородные дома в Новосибирской области подорожали до 1,6 млн рублей

В Новосибирской области цены на загородную недвижимость выросли двух категориях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выяснили аналитики «Авито Недвижимости». Сильнее всего за год подорожали загородные дома – на 3%, в среднем до 1,6 млн рублей.

В среднем по России стоимость загородного дома за год выросла на 8% до 1,95 млн рублей. Дома подорожали в 19 из 24 рассматриваемых регионов, наиболее заметно цены за год выросли в Татарстане, Тюменской области и Башкортостане – на 12%. Цена снизилась только в Воронежской области (-1%) и не изменилась по сравнению с прошлым годом в 4 регионах: Алтайский край, Ульяновская область, Свердловская область и Красноярский край.

Коттеджи — самая дорогая загородная недвижимость — в целом по стране подорожали на 2% за год, их стоимость приближается к 6 млн рублей. Первое место по росту цен занял Краснодарский край (+21%). А самое сильное падение произошло в Иркутской области — на 6% за год.

— В Новосибирской области такой вид загородной недвижимости в среднем стоит 6,6 млн рублей, что на 2% дороже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. — констатируют в «Авито Недвижимость».

По доступности коттеджей лидируют Ставропольский край (2,2 млн рублей) и Ростовская область (2,9 млн рублей), где ценник почти на полтора миллиона рублей ниже, чем в Алтайском крае (4,6 млн рублей) и Башкортостане (4,6 млн рублей), которые делят 3 и 4 строчку рейтинга. В Московской области коттедж при этом в среднем стоит 12 млн рублей.

Специалисты «Авито Недвижимость» отмечают, что такой вариант загородной недвижимости, как таунхаус, в III квартале 2019 года в среднем по стране стоил 4,8 млн рублей, это на 4% больше, чем в прошлом году.

— Динамика цен в этом сегменте очень неоднородная. В то время как в Алтайском крае стоимость снизилась на 32%, в Ульяновской области её рост достиг 25%. По итогам квартала самым дорогим регионом для покупки таунхауса стала Московская область (9,5 млн рублей), где ценник почти на миллион рублей выше, чем в Омской области, которая занимает второе место, — говорят эксперты.

Наиболее низкие цены на таунхаусы в Ставропольском крае (2,9 млн рублей), Ростовской области (3,2 млн рублей) и Башкортостане (3,3 млн рублей). В топе по самым высоким ценам помимо Московской области (9,5 млн. рублей), находятся Омская (8,4 млн рублей) и Иркутская область (7,4 млн рублей).

Таунхаусы в Новосибирской области за год стали на 2% доступнее, а их средняя стоимость составила 4,4 млн рублей.

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