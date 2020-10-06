Авиакомпания Red Wings открывает рейсы из Новосибирска в Екатеринбург

С 11 октября партнёр аэропорта Толмачёво авиакомпания Red Wings приступит к выполнению рейсов по маршруту Екатеринбург – Новосибирск – Екатеринбург. Рейсы будут выполняться на современных самолётах российского и зарубежного производства по средам, пятницам и воскресеньям, сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачёво.

— Рейс WZ 1061 вылетает из Екатеринбурга в 00:05 и прибывает в аэропорт Толмачёво в 04:35. Рейс WZ 1062 вылетает из Новосибирска в 05:35 и прибывает в Екатеринбург в 06:05. С 28 октября время вылета/прилёта рейса WZ 1061 меняется на 01:50/06:20 соответственно, рейса WZ 1062 — на 07:30/08:00. Для каждого аэропорта указано местное время, — уточнили в пресс-службе.

С открытием нового рейса пассажиры аэропорта Толмачёво получают альтернативу для путешествий в столицу Свердловской области в утреннее время.

Напомним, что два раза в день в дневное и вечернее время рейсы из Новосибирска в Екатеринбург на воздушных судах Boeing 737 и Embraer 170 выполняет S7 Airlines.

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