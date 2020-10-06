Мероприятия X «Сибирской медиа-недели» прошли в регионах округа

С 28 сентября по 3 октября в регионах Сибирского федерального округа прошли мероприятия X «Сибирской медиа-недели» – победители XV Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» ознакомились с рядом современных объектов экономики Новосибирской и Кемеровской областей, а также Алтайского края и Республики Алтай, сообщили в Сибирском ОИЦ.

В г. Новосибирске состоялось награждение победителей проекта текущего года. Заслуженные награды получили тридцать семь корреспондентов электронных, печатных и сетевых средств массовой информации регионов Сибири, признанные по итогам голосования жюри лучшими в девятнадцати номинациях. Награды победителям «Сибирь.ПРО»-2020 вручили полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, руководители компаний-партнеров проекта и ведущих средств массовой информации сибирских регионов.

В рамках пресс-тура от АО «Аэропорт Толмачёво» представители сибирских СМИ посетили объект реконструкции комплекса второй взлетно-посадочной полосы (ИВПП-2) аэродрома Толмачёво. Государственным заказчиком проекта является Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), генеральным подрядчиком ОАО «Новосибирскавтодор».

Также в Новосибирской области журналисты смогли стать участниками официального открытия распределительного центра розничной сети «Магнит», являющегося на сегодняшний день крупнейшим современным логистическим предприятием в Сибири. Центр будет обслуживать более 400 торговых объектов компании, расположенных в Новосибирской области и Алтайском крае. Объем инвестиций в проект составил 2 миллиарда рублей. Общая площадь распределительного центра – более 40 тысяч квадратных метров. Количество созданных рабочих мест – 700.

Победители сезона «Сибирь.ПРО»-2020 побывали на производстве АО «Искитимцемент», которое входит в состав АО «ХК «Сибирский цемент» и является одним из крупнейших предприятий по выпуску цемента в Сибири. В год завод способен производить до 2,1 миллиона тонн строительного материала. Удобное географическое положение производства дает возможность отгружать стройматериалы практически во все регионы СФО.

Кроме того, лидеры проекта узнали о новых сервисах и услугах для пассажиров и грузоотправителей, посетив самый большой вокзал Сибири и один из крупнейших вокзалов в России – Новосибирск-Главный. Лучшие журналисты Сибири также побывали в музее истории Западно-Сибирской железной дороги, где ознакомились с экспозициями, посвящёнными становлению магистрали, и с собранием уникальных исторических экспонатов.

Ледовый дворец «Кузбасс» для хоккея с мячом и конькобежного спорта стал объектом медиа-недели в г. Кемерове. Особенностью архитектурной идеи сооружения являются деревянные арки, пролёт которых около 100 метров, а вес около 100 тонн. Застройщиком выступает генеральный партнёр главного журналистского соревнования Сибири – ХК «Сибирский Деловой Союз». Также «СДС» представил вниманию журналистов новое здание Восьмого кассационного суда общей юрисдикции, площадью более 28 тысяч квадратных метров. Кроме того, победители проекта посетили ещё один объект компании – детский сад в жилом микрорайоне «Кемерово-Сити». «СДС» впервые выступил застройщиком социального объекта для детей дошкольного возраста.

Развитие электросетевого комплекса регионов Сибири стало темой пресс-тура на электрическую подстанцию «Имени В.И.Лапина», которая построена в г. Кемерово компанией «Россети Сибирь». В пятнадцатом конкурсе «Сибирь.ПРО» энергохолдинг выступил генеральным партнером и учредил номинацию «Надёжная энергетика».

С 1 по 3 октября состоялась поездка в Алтайский край и Республику Алтай. Участники пресс-тура посетили новый производственный комплекс завода фармацевтических препаратов компании Эвалар в г. Бийске. ЗАО «Эвалар» – крупнейший российский производитель лекарственных средств и лидер производства биологически активных добавок. Ассортиментный портфель фармкомпании включает более 350 наименований, среди них 27 лекарственных препаратов, большая часть из которых – растительного происхождения.

Постоянным партнером конкурса «Сибирь.ПРО» и организатором пресс-тура – Макрорегиональным филиалом «Сибирь» ПАО «Ростелеком» для лидеров проекта проведены экскурсии в Майминский район Республики Алтай. Победители конкурса провели встречу с руководителями горно-алтайского подразделения компании. «Ростелеком» является крупнейшим в стране провайдером цифровых услуг и решений, выступает инфраструктурным партнером государства и бизнеса по формированию и развитию в России цифровой экономики.

Помимо этого, журналисты посетили всесезонный туристический комплекс «Манжерок», расположенный у подножия горы Малая Синюха в Республике Алтай. «Манжерок» располагает самой длинной в Сибири канатной дорогой, протяженностью 2516 метров.

Фото: Сибирский ОИЦ