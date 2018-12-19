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Авиакомпания «Уральские авиалинии» приступила к полётам в китайский Хэфей

Рейсы осуществляются по пятницам на воздушных судах Airbus A320.
  • 19/12/2018, 16:59
samolet

С 7 декабря партнёр аэропорта Толмачёво авиакомпания «Уральские авиалинии» начала выполнение рейсов по маршруту Новосибирск – Хэфей – Новосибирск. Рейсы осуществляются по пятницам на воздушных судах Airbus A320, сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачёво.

Отмечается, что из Новосибирска рейс U6 753 отправляется в 10:35 и прибывает в Хэфей в 16:25. Вылет рейса U6 754 из Хэфея в Новосибирск в 17:25, прибытие в 22:15. Для каждого из аэропортов указано местное время.

Фото: Gensa Gensa 

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