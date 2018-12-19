В ММПО Толмачево увеличился объем импортных посылок

В течение двух недель, прошедших с момента завершения глобальных распродаж, которые проводятся в ноябре, Почта России зафиксировала рост количества обрабатываемых иностранных почтовых отправлений с товарными вложениями, сообщили в пресс-службе регионального филиала ФГУП «Почта России».

За первые две недели декабря в ММПО Толмачево (место международного почтового обмена) было обработано более 1 миллиона 250 тысяч отправлений из-за рубежа. Среднесуточный объем составил почти 80 тысяч заграничных посылок и мелких пакетов, что на 35% больше, чем в октябре, когда в ММПО обрабатывали в среднем около 60 тысяч отправлений в сутки.

— Рост популярности глобальных распродаж способствует увеличению объема иностранных посылок, которые обрабатывает Почта России, и фактически приводит к увеличению пикового периода. Если раньше под ним понимался самый конец ноября и декабрь, то сегодня он растягивается, по сути, на два месяца, — отметил первый заместитель генерального директора Почты России по инфраструктуре Алексей Скатин.

Отмечается, что с начала 2018 года в ММПО Толмачево обработали около 22 миллионов штук международных отправлений с товарными вложениями. Это почти четыре тысячи тонн груза, доставленного на 183 самолетах.

Фото: предоставлено пресс-службой Макрорегиона «Сибирь» — филиала ФГУП «Почта России»