 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

ВТБ запускает переводы по номеру телефона клиентам сторонних банков

  • 19/12/2018, 15:25

Услуга доступна в интернет-банке ВТБ-Онлайн.

ВТБ одним из первых присоединился к новым сервисам платежных систем Visa и MasterCard, которые позволяют переводить средства с карты на карту по номеру мобильного телефона. Услуга доступна в интернет-банке ВТБ-Онлайн, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Для получения перевода нужно иметь только активный номер телефона и карту российского банка-участника сервиса. Зачисление средств на карту получателя происходит мгновенно. На сегодняшний день порядка 15 млн клиентов банков-участников могут воспользоваться данной услугой.

Владельцы «Мультикарты» ПАО «Банк ВТБ» в рамках  сервиса могут переводить средства с карты на карту по номеру телефона без комиссии при совершении транзакций по карте на суммы свыше 5000 рублей в месяц.

— Переводы по номеру карты являются одной из самых популярных услуг в ВТБ-Онлайн. Ежемесячно клиенты осуществляют свыше 5 млн подобных операций. Уверен, новый сервис переводов по номеру телефона держателям карт сторонних банков будет по достоинству оценен клиентами и сделает цифровые каналы банка ещё более удобными. В ближайшее время данный функционал станет доступен и в мобильном приложении, — отметил заместитель руководителя департамента цифрового бизнеса ВТБ Борис Гаврилов.

Фото: пресс-служба банка

Популярное с сайта

Авиакомпания «Уральские авиалинии» приступила к полётам в китайский Хэфей

19/12/2018, 16:59
Рейсы осуществляются по пятницам на воздушных судах Airbus A320.

КСП Новосибирска выявила нарушения у дорожников

19/12/2018, 14:34
Проверка муниципального казенного предприятия показала, что организация неэффективно расходовала бюджетные средства.

Родительское собрание в театре

19/12/2018, 14:04
Прошли показы первого спектакля новосибирского проекта, получившего президентский грант, «Детки и предки».

Актуальный разговор

«Стагнация экономики огромное и весьма тяжелое испытание для частного бизнеса»

Все материалы
Новости

ИНГГ СО РАН протестирует свои разработки в Сербии

19/12/2018, 18:42

Таможенники вывели из теневого оборота около 1500 шуб

19/12/2018, 18:24

Студенты НГТУ создали первую в России автоматическую афишу мероприятий

19/12/2018, 17:46

С 1 января пенсии по старости будут проиндексированы на 7,05%

19/12/2018, 17:25

В ММПО Толмачево увеличился объем импортных посылок

19/12/2018, 17:11

Авиакомпания «Уральские авиалинии» приступила к полётам в китайский Хэфей

19/12/2018, 16:59

КСП Новосибирска выявила нарушения у дорожников

19/12/2018, 14:34

Родительское собрание в театре

19/12/2018, 14:04

Бизнес ищет варианты

19/12/2018, 13:44

На развитие сельских территорий в 2018 году направлено более 420 млн рублей

19/12/2018, 12:22

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×