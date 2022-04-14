Авиакомпаниям России выделят субсидии для «смягчения негативного влияния санкций»

Вопрос о выделении средств будет рассмотрен на заседании правительства России 14 апреля, сообщается на сайте кабмина. Точные суммы, которые будут предоставлены из бюджета, пока не уточняются. Но известно, что этими деньгами планируется возместить недополученных доходы авиакомпаниям в связи с отменой рейсов за рубеж из-за санкционного давления.

Кроме того, планируется, что правительство выделит средства из своего резервного фонда на различные цели. Так, предполагается направить деньги на выполнение программы льготного кредитования ФОТ 3.0 и на «оказание государственной поддержки не менее 180 субъектам деятельности в сфере промышленности в целях обеспечения их непрерывной операционной деятельности в сложных экономических условиях и предотвращения рисков закрытия ряда предприятий отраслей промышленности».

Предполагается выделить средства на «обеспечение государственной социальной поддержкой медицинских и иных работников, оказывающих медицинскую помощь по диагностике и лечению коронавирусной инфекции, медицинских работников, контактирующих с пациентами с установленным диагнозом коронавирусной инфекции во втором квартале 2022 года», на единовременные страховые выплаты врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу медицинских организаций, водителям автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно работающим с пациентами с ковидом, на специальные социальные выплаты работникам организаций социального обслуживания.