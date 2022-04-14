Еще одно дело с обманутыми дольщикам дошло до суда

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших руководителей ООО «Базис-Строй» и «АльянсРегионСтрой». В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 и п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), отмечает пресс-служба следственного комитета.

— По данным следствия, обвиняемые привлекали денежные средства граждан под видом гражданско-правовых договоров участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов в селе Верх-Тула Новосибирского района (жилой микрорайон «Радужный»). Однако обязательства по передаче участникам долевого строительства квартир руководители фирмы — застройщика и генерального подрядчика не исполнили, а полученные от них денежные средства частично потратили на создание видимости активного строительства жилых домов, остальной частью распорядились по собственному усмотрению, — уточняется в сообщении.

Привлечение денежных средств велось с 2014 года, а. Однако фигуранты, обладая талантом хищения денежных средств и убеждением граждан,. От действий обвиняемых

Кроме того, злоумышленники не исполнили обязательства перед юридическими лицами и предпринимателями по оплате оказанных услуг и поставке материалов при строительстве объектов.

Вину в совершенных преступлениях обвиняемые не признали. В ходе следствия в отношении них была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В целях обеспечения возмещения причиненного преступлением ущерба на имущество обвиняемых был наложен арест стоимостью 29 млн рублей.

Расследование завершено, уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в Ленинский районный суд города Новосибирска для рассмотрения по существу.

Напомним, в 2019 году застройщик — ООО ИСК «Базис-Строй» заявил ов селе Верх-Тула Новосибирской области. На тот момент объем инвестиций в достройку объектов составлял от 80 до 500 млн рублей. Застройщик уточнял, что проектом строительства предусмотрено возведение восьми жилых домов с количеством этажей не выше пяти. На тот момент общая стоимость проекта составляла 936 миллионов рублей. К 2019 году было освоено 408 миллионов. Первые три дома «Радужного» построены и введены в эксплуатацию. Директор ООО ИСК «Базис-Строй» Надежда Зибницкая поясняла Infopro54, что помимо первой очереди микрорайона «Радужный» в чьих рамках предусмотрено строительство 8 объектов, компания также имеет разрешение на строительство на территории площадью около 40 га.

В конце 2021 года правительство Новосибирской области сообщало, что проблемы четырех долгостроев Новосибирской области решены с применением механизма публично‑правовой компании «Фонд развития территорий» (ППК «Фонд»). Дольщикам выплатили компенсации. Однако люди, которые приобрели жилье в микрорайоне Радужный, 17/4 села Верх-Тула, с компенсацией оказались не согласны. Они попросили у губернатора, мэра и Генпрокуратуры РФ поддержки в ППК Фонде для достройки дома.

По данным Минстроя области, с помощью инструментов ППК «Фонд» в регионе решается вопрос 24 проблемных объектов — это более 2600 дольщиков. В ППК «Фонд» направлены ходатайства в отношении еще 20 долгостроев региона. Всего на эти цели в бюджете Новосибирской области на 2021-2023 годы заложены более 1,5 млрд рублей, планируемое финансирование со стороны ППК «Фонд» за 3 года составит 5,4 млрд рублей. Всего в реестре Минстроя региона 69 объектов, где есть обманутые дольщики. В списке пострадавших — около 5000 человек.