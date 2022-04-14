Австралия ввела санкции в отношении «Газпрома», «Транснефти» и еще 12 российских компаний

Правительство Австралии ввело экономические санкции в отношении 14 российских компаний, предприятий и организаций из-за ситуации на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо австралийского МВД.

В сообщении ведомства указано, что рестрикции введены в отношении топливно-энергетических компаний «Газпром», «Газпром нефть» и «Транснефть», российского производителя автомобилей и двигателей «Камаз», группы алмазодобывающих компаний «Алроса», холдинга «Росэлектроника», ПАО «Ростелеком» и «Русгидро», АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК), ПО «Севмаш» (входит в состав Объединенную судостроительную корпорацию), российской судоходной компании «Совкомфлот», Новороссийского морского торгового порта (НМТП).

Также санкции коснулись страхового общества «Согаз» и центра бронирования железнодорожных туров российского национального туристического офиса Visit Russia.

К настоящему моменту Австралия ввела санкции против более чем 500 российских и белорусских граждан, включая президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко. В отношении широкого ряда крупнейших российских предприятий и организаций были объявлены экономические ограничения, включающие запрет на экспорт оружия и комплектующих, сырья и оборудования для добычи нефти, и газа, а также запрет на импорт российских энергоносителей, оружия и комплектующих.