Авито добавит верификацию через Госуслуги

Авито добавит возможность верификации аккаунта с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), через которую осуществляется вход на портал Госуслуг, сообщает пресс-служба компании. Для успешной верификации у пользователя должен быть подтвержденный тип учётной записи на портале Госуслуг.

— Верифицировать учётную запись можно будет в настройках аккаунта на Авито. После того, как пользователь успешно пройдет верификацию, в его профиле появится отметка о наличии подтвержденного аккаунта на Госуслугах, — уточнили в Авито.

По мнению специалистов, верификация улучшит опыт дистанционного взаимодействия продавцов и покупателей, позволяя подтверждать, что продавцом является реальный человек, что увеличивает безопасность сделок.

В рамках пилотного проекта, который продлится до 1 июля следующего года, возможность подключения к ЕСИА в первую очередь стала доступна агрегаторам товаров и услуг, среди которых Авито, hh.ru, Авто.ру, Петербургская сбытовая компания, сервис поиска недвижимости «Этажи» и ряд других. Всего на текущий момент к проекту присоединились десять компаний, ответственных за работу 12 сайтов и приложений. Минцифры выработало целевую модель и архитектуру взаимодействия с бизнес-площадками.

— Это повысит доверие со стороны граждан и уровень безопасности дистанционного взаимодействия с бизнесом, а также поможет решить проблему использования агрегаторов товаров и услуг, ресурсов поиска работы и социальных сетей в мошеннических целях, — сообщил руководитель проекта по интеграции ЕСИА с коммерческими платформами Минцифры России Александр Смирнов.

Как крупнейшая онлайн-платформа, Авито может качественно влиять на достоверность цифрового контента, как через модерацию объявлений алгоритмами искусственного интеллекта, так и верификацией пользователей на площадке. В сутки проверку на платформе проходят порядка 5 млн объявлений, из которых 600-700 тысяч — новые. Также Авито проверяет аккаунты, давая возможность пользователям пройти процедуру верификации по паспорту или водительскому удостоверению.