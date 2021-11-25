Николай Мочалин: Роль ширмы мне не подходит

Депутат Заксобрания Николай Мочалин недоволен новым форматом работы инвестиционного совета Новосибирской области. Об этом он сообщил на сессии регионального парламента, обращаясь к губернатору Андрею Травниикову.

— Я член совета по инвестициям, мне нравилось участвовать в его работе и слушать умных людей. Но с четвертого квартала министр экономического развития Лев Решетников под предлогом защиты участников совета от вируса разделил заседание на две группы: те, кто в зале онлайн, и те, кто по ВКС на удаленке. То есть 10-12 человек сидят в зале, 30-40 — «в пехоте» в виде изображения, как на Кремлевской стене, — заявил Мочалин. — Вчера состоялось очередное кулуарное заседание совета. Численность совета по инвестициям в режиме ВКС, согласно приглашениям, составила 48 человек. Я на него не пошел, отказался участвовать в таком формате — роль ширмы мне не подходит. Другим, возможно, тоже. Я их спрашивал, но они молчат.

— Это вас, Андрей Александрович, нужно не пускать на публичные мероприятия. Сегодня на сессии присутствуют более 100 человек — потенциальных носителей заразы, а лидеры здесь, и все без масок. Как бы чего не вышло… Вам никто не предлагал проводить сессии в режиме ВКС? — поинтересовался Николай Мочалин. — Андрей Александрович, если совет по инвестициям нужен, то надо чтобы он работал. Если не нужен, правительство без нас все знает, то отмените 81-е постановление и разгоните совет. Поиграли в демократию — и достаточно. Лично я думаю, что совет должен работать и Решетникова нужно поправить. Надеюсь, что от вас не поступит предложение написать мне заявление «по собственному».

Депутат назвал странным, что Решетников «защищает от заразы мелочевку, типа него, а не генералов: Травникова, Знаткова, Шимкива, и себя не жалеет».

Губернатор ответил, что обращение депутата принято, и предложил обсудить эту информацию на следующем заседании совета по инвестициям.