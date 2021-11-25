В Новосибирске откроется новое производство стройматериалов

Европейская компания с более чем трехсотлетней историей ООО «Сен-Гобен» намерена зайти на рынок Сибири со строительством завода по производству каменной ваты. Данный проект был представлен на заседании совета по инвестициям в правительстве Новосибирской области. Как сообщают в компании, до декабря 2021 года планируется закончить все подготовительные работы, с началом следующего года — приступить к проектированию и завершить его к маю 2022 года, после чего выйти на строительство. В 2023 году представители компании намерены запустить производство, объем которого составит 50 тысяч тонн каменной ваты в год, количество рабочих мест — более 120, со среднемесячной зарплатой специалистов в 117 тысяч рублей, объем инвестиций — более 4,8 млрд рублей, при этом в «Сен-Гобен» не исключают корректировку последнего показателя в большую сторону за счет использования передовых технологий.

— Надеюсь, что будет принято принципиальное решение о вхождении «Сен-Гобен» на рынок Сибири, — заявил, обращаясь к участникам заседания совета по инвестициям, директор по взаимодействию с органами власти ООО «Сен-Гобен» Рафаэль Зохрабян. — Тут фантастические темпы строительства, большой рынок сбыта, и мы надеемся, что наши инновационные строительные материалы окажутся здесь полезными и поддержат эти темпы роста.

Из общего объема инвестиций около 47% составят инвестиции в оборудование. Ожидаемый объем выручки до 2031 года — 18,8 млрд рублей, из которых 4,3 млрд — чистая прибыль. Срок окупаемости проекта в компании оценивают в 11 лет. Налоговые поступления в консолидированный бюджет Новосибирской области составят около 1,5 млрд рублей.

— Налог на прибыль по мере расширения бизнеса будет расти и через первые несколько лет достигнет около 120 млн рублей, — сообщает представитель инвестора. — Налог на имущество будет сохраняться на уровне 40 млн. НДФЛ будет расти с 20 до 30 млн в год. Хочу отметить, что строительство планируется полностью за счет собственных средств компании без привлечения кредитов. Однако срок окупаемости в 11 лет возможен, если в первую очередь будут решены вопросы инфраструктуры и железной дороги.

В настоящий момент выбраны будущие поставщики оборудования, договоры на поставку которого уже готовы, идут переговоры по поводу выбора технологии, разработка проектно-сметной документации.

В качестве господдержки компания-инвестор называет создание ряда объектов инженерной инфраструктуры, а именно железной дороги, что позволит как можно раньше начать реализацию проекта.

— У нас есть две потенциальные инвестиционные площадки: площадка «Евросиба» и ПЛП, — говорит Зохрабян. — Правда, по каждой из них имеются определенные ограничения. В частности, если мы говорит о площадке «Евросиба», то там рядом проходит летная полоса «Сухого», то есть имеются ограничения в части высоты объектов. Также есть ограничения по мощности электроснабжения, есть газопровод, который надо вынести, но, думаю, это решаемый вопрос. По ПЛП загвоздка в том, что необходимо подтверждение строительства железной дороги в 2023 году. Соответствующее решение забюджетировано на 2024 год. Надеемся, что совместными усилиями нам удастся эти сроки сдвинуть.

Как отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, сейчас первоначальная задача компании — вместе с «Агентством инвестиционного развития» (АИР) окончательно определиться с локацией для будущего производства, после чего станут понятны и последующие задачи.

— Безусловно, проект для нас интересен, мы его уже обсуждали в ходе переговоров, — говорит губернатор. — Ваш проект заявлен в перечень проектов под обеспечение инфраструктурными бюджетными кредитами, и чем быстрее вы определитесь с площадкой, тем быстрее мы сможем оценить окончательные меры поддержки. Поручаю АИРу ускорить подбор окончательной локации. Что касается площадки, то область больше заинтересована в ПЛП.

Группа «Сен-Гобен» была создана 350 лет назад в эпоху Людовика XIV по итогам поездки короля в Италию, откуда он перенял идею производства стекла. По его инициативе во Франции была создана компания «Сен-Гобен». Сегодня продукция компании, реализуемая в России, на 98% локализована. Всего компания насчитывает в мире более 167 тысяч сотрудников и тысячу производственных площадок в 70 странах, более 4 тысяч собственных точек продаж. Оборот компании в 2020 году составил 38,1 млрд евро, операционная прибыль — почти 3 млрд евро. В разрезе России и стран СНГ — масштабная линейка присутствия. Однако в Сибири в настоящий момент компания не представлена.