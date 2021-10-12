Авито упрощает доставку товаров с платформы

На странице заказа на платформе Авито продавец товара может выбрать подходящее отделение отправки, узнать его режим работы и точный адрес, увидеть график загруженности отделения и выбрать оптимальное время посещения. Сервис доступен в частности жителям Алтайского и Красноярского края, Иркутской и Кемеровской областей.

— Новая опция рассчитана на частных продавцов, которым теперь удобнее планировать свое время, а также на малый и средний бизнес, в котором нередко один и тот же человек выполняет сразу несколько функций и зачастую работает в жестких временных рамках. Многие компании, продающие свои товары на Авито, стараются отправлять их в максимально сжатые сроки. Это выгодно и продавцу, и покупателю. Сроки доставки — важное конкурентное преимущество и забота о клиенте в масштабах огромной страны, где некоторые посылки добираются до адресата за 7-10 дней. Теперь отправителю не нужно тратить время на поиск подробной информации об отделении отправки и его загруженности, она доступна на всех платформах на расстоянии одного клика, — отмечает Сергей Пустыльник, руководитель «Авито логистики»

Авито сотрудничает с «Почтой России» с 2019 года, компания пополнила список логистических партнеров «Авито», среди которых Boxberry, «Достависта» и «Яндекс Go». «Авито доставка» отправляет товары в 36 243 отделений «Почты России», расположенных в 19 877 населенных пунктах. Сам сервис доставки товаров платформы «Авито», «Авито доставка», был запущен в марте 2018 г. Он обеспечил безопасность сделок для обеих сторон: после того, как покупатель выбирает и оплачивает на сайте товар, банк-партнер замораживает эту сумму. Деньги переводятся на карту продавцу только после того, как покупатель принимает товар. В случае, если покупатель отказывается от товара, стоимость товара и его доставки возвращается на его карту, без каких-либо комиссий. Сегодня через «Авито доставку» пользователями онлайн-сервиса отправляется миллион посылок в месяц.Об Авито

Авито – самый популярный сайт объявлений в России по версии сервиса SimilarWeb. Согласно сервису Mediascope, ежемесячная аудитория Авито старше 11 лет в апреле 2021 года составила 41,4 млн человек – больше четверти населения России. 76% пользователей Авито составляет мобильная аудитория. На сайте размещено свыше 75 млн актуальных объявлений, каждый день пользователи добавляют свыше 600 000 новых объявлений.

В раздел «Личные вещи» заходит 50% посетителей Авито, в «Бытовую электронику» — 40%, в «Для дома и дачи» – 53%. За апрель 2021 года на Авито.Товарах примерно 4,4 млн человек разместили свои объявления.