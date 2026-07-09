Бизнес в Новосибирске получит платные почтовые ящики на Госуслугах

С сентября 2027 года у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в личных кабинетах на портале «Госуслуги» появятся электронные почтовые ящики. Через них государственные органы, Центробанк и госкомпании будут направлять юридически значимые сообщения: уведомления, требования, извещения. Соответствующий закон приняла Госдума РФ.

— Сообщение будет считаться доставленным, как только адресат зайдёт в личный кабинет в течение семи дней. Если предприниматель не проверит ящик, бумажное письмо придёт обычной почтой, — говорится в тексте закона.

Пользование ящиком станет платным для бизнеса — ежемесячный тариф установит правительство. За неуплату доступ приостановят. Для граждан сервис останется бесплатным.

Кроме того, банкам запретили взимать комиссию с «Почты России» за приём коммунальных платежей через электронные средства платежа.

Ещё одно нововведение — разрешение размещать рекламу на оборотной стороне квитанций за ЖКХ. Она не должна занимать больше трети документа и перекрывать обязательную информацию.

Платёжные документы теперь будут доставлять в электронном виде через портал госуслуг. «Почта России» станет оператором этой системы и будет получать за это плату. Бумажные квитанции сохранят только для тех, у кого нет личного кабинета на портале или кто откажется от электронного формата.

Необходимость таких мер объясняется многолетним кризисом компании. По данным на июнь 2026 года, из 42,4 тысячи отделений в России временно не работают 6,7 тысячи. Чистый долг «Почты России» на конец 2025 года достиг 127 миллиардов рублей.

В Новосибирской области ситуация не лучше. Исполняющий обязанности начальника регионального УФПС Елена Борисова на заседании комитета Заксобрания заявила, что 24 отделения временно не функционируют, а 119 работают по сокращённому графику. Основная причина — нехватка кадров. Зарплата сельского почтальона в регионе, по данным депутатов, составляет около 23 тысяч рублей. С 2020 года штат линейных сотрудников «Почты России» сократился почти на 27%.

Местные власти стараются поддержать компанию. Например, Новосибирская область продлила до конца 2026 года льготы по транспортному и имущественному налогам для организации. За счёт сэкономленных на налогах средств за два года возобновили работу 33 сельских отделения, до конца 2026-го планируют открыть ещё шесть.

Закон вступает в силу с 1 марта 2027 года, а нормы о цифровых почтовых ящиках — с 1 сентября 2027 года.

Ранее редакция сообщала, что цены на пересылку писем резко выросли в Новосибирске.