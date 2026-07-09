Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Власть

Бизнес в Новосибирске получит платные почтовые ящики на Госуслугах

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Доставка заказных писем от госорганов останется за почтовым оператором и его подрядчиками

С сентября 2027 года у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в личных кабинетах на портале «Госуслуги» появятся электронные почтовые ящики. Через них государственные органы, Центробанк и госкомпании будут направлять юридически значимые сообщения: уведомления, требования, извещения. Соответствующий закон приняла Госдума РФ.

— Сообщение будет считаться доставленным, как только адресат зайдёт в личный кабинет в течение семи дней. Если предприниматель не проверит ящик, бумажное письмо придёт обычной почтой, — говорится в тексте закона.

Пользование ящиком станет платным для бизнеса — ежемесячный тариф установит правительство. За неуплату доступ приостановят. Для граждан сервис останется бесплатным.

Кроме того, банкам запретили взимать комиссию с «Почты России» за приём коммунальных платежей через электронные средства платежа.

Ещё одно нововведение — разрешение размещать рекламу на оборотной стороне квитанций за ЖКХ. Она не должна занимать больше трети документа и перекрывать обязательную информацию.

Платёжные документы теперь будут доставлять в электронном виде через портал госуслуг. «Почта России» станет оператором этой системы и будет получать за это плату. Бумажные квитанции сохранят только для тех, у кого нет личного кабинета на портале или кто откажется от электронного формата.

Необходимость таких мер объясняется многолетним кризисом компании. По данным на июнь 2026 года, из 42,4 тысячи отделений в России временно не работают 6,7 тысячи. Чистый долг «Почты России» на конец 2025 года достиг 127 миллиардов рублей.

В Новосибирской области ситуация не лучше. Исполняющий обязанности начальника регионального УФПС Елена Борисова на заседании комитета Заксобрания заявила, что 24 отделения временно не функционируют, а 119 работают по сокращённому графику. Основная причина — нехватка кадров. Зарплата сельского почтальона в регионе, по данным депутатов, составляет около 23 тысяч рублей. С 2020 года штат линейных сотрудников «Почты России» сократился почти на 27%.

Местные власти стараются поддержать компанию. Например, Новосибирская область продлила до конца 2026 года льготы по транспортному и имущественному налогам для организации. За счёт сэкономленных на налогах средств за два года возобновили работу 33 сельских отделения, до конца 2026-го планируют открыть ещё шесть.

Закон вступает в силу с 1 марта 2027 года, а нормы о цифровых почтовых ящиках — с 1 сентября 2027 года.

Ранее редакция сообщала, что цены на пересылку писем резко выросли в Новосибирске.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Верховный суд разъяснил, почему блокируются сделки россиян с иностранцами

Из плюсов: зарубежным правообладателям придется доказывать присутствие на территории России, чтобы предъявлять иски о контрафакте товарных знаков

Все материалы

Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Россия Новосибирская область

Теги : предприниматели Почта России закон

637
0
0
Предыдущая статья
Томский политех выплатит по 130 тысяч рублей олимпиадникам Новосибирска
Следующая статья
Стройнадзор проверил терминал «Восточные ворота» под Новосибирском

Фермерам Новосибирской области компенсируют до 70% затрат на новый скот

Автор: Артем Рязанов

Фермерам Новосибирской области планируют компенсировать до 70% затрат на покупку нового крупного рогатого скота после изъятия весной 2026 года. Минсельхоз региона сейчас готовит соответствующий документ.

Проект постановления «О мерах господдержки сельхозтоваропроизводителей после ЧС в Новосибирской области» опубликован на портале «Электронная демократия». Он предлагает субсидии фермам, где в марте обнаружили очаги пастереллёза и ввели режим ЧС.

Читать полностью

Стройнадзор проверил терминал «Восточные ворота» под Новосибирском

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирском районе завершается строительство первого этапа контейнерного терминала с железнодорожными путями и инфраструктурой «Терминал Восточные Ворота». Объект расположен недалеко от посёлка Садовый на территории промышленно-логистического парка «Восточный». Итоговую проверку на площадке провели специалисты первого отдела государственного строительного надзора Новосибирской области совместно с представителями отдела технического контроля.

Терминал представляет собой железнодорожный путь необщего пользования общей протяжённостью 4158,87 метра. Он предназначен для управления перевозками грузов в контейнерах. Все здания и сооружения на его территории являются вспомогательными и обеспечивают работу логистического комплекса. Среди них — административное здание с контрольно-пропускным пунктом, депо, пост электрической централизации для управления движением составов, гараж с ремонтными мастерскими и офисами, складские помещения для кросс-докинга, а также технические сооружения и площадки для разгрузки контейнеров.

Читать полностью

Форум «Дикоросы» объединил представителей 50 регионов России в Новосибирске

В рамках Форума сибирского гостеприимства «Дикоросы», посвященного теме «Вместе открываем Россию: туризм и гостеприимство в Год единства народов России», прошло пленарное заседание с участием губернатора Андрея Травникова.

Мероприятие, модерировала Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России.

Читать полностью

«Раньше недооценивали себя»: в Новосибирске открылся форум сибирского гостеприимства «Дикоросы»

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске 9 июля стартовал форум сибирского гостеприимства «Дикоросы». В этом году мероприятие впервые проходит в центре города, чтобы стать максимально открытым для жителей, гостей и профессионалов отрасли. Форум, который продлится до 12 июля, объединил представителей субъектов РФ, отраслевых ассоциаций и ведущих экспертов сферы туризма.

На пленарном заседании «Вместе открываем Россию: туризм и гостеприимство в Год единства народов России» выступили представители власти, туристического бизнеса, гостиничной индустрии и медиа. Infopro54 приводит самые яркие высказывания спикеров о текущем положении дел в индустрии гостеприимства и перспективах ее развития.

Читать полностью

Сибирские предприниматели заработали на ягоде более 30 млрд рублей

Автор: Юлия Данилова

Население и сельскохозяйственные предприятия Сибири в этом году вырастят 86 тысяч тонн различных ягод. Это на 11% больше, чем годом ранее (77,5 тысяч тонн, +9,9%), прогнозируют эксперты Центра отраслевой аналитики (ЦОЭ) Россельхозбанка.

Самой популярной ягодой в округе в 2025 году были малина и ежевика (21 тысяча тонн). Из них 3,2 тысячи было выращено в Новосибирской области.

Читать полностью

Еще восемь тысяч новосибирцев получили доступ к улучшенному интернету

В Дзержинском районе Новосибирска компания МТС успешно завершила крупномасштабные работы по модернизации своей фиксированной сети. Благодаря проведенным техническим мероприятиям и интеграции новых жилых объектов в волоконно-оптическую магистраль, около трех тысяч семей получили доступ к улучшенному домашнему интернету. Эти преимущества стали доступны жителям домов, расположенных в отдельных частях микрорайона Авиастроителей, на улице Островского, а также на Волочаевском жилом массиве и в жилом комплексе «Менделеев». В ранее построенных зданиях устаревшее оборудование было заменено на новейшее, в то время как в новостройках инфраструктура была создана с нуля.

Директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов отметил, что активно ведется работа в двух ключевых направлениях: модернизация существующей сети в старых домах и возведение новой инфраструктуры для новостроек. По его словам, это позволяет обеспечивать стабильным доступом к интернету всех абонентов.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Верховный суд разъяснил, почему блокируются сделки россиян с иностранцами

Из плюсов: зарубежным правообладателям придется доказывать присутствие на территории России, чтобы предъявлять иски о контрафакте товарных знаков

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Общество

«Берем три ведра»: шеф-повар Бурковский на форуме в Новосибирске приготовил любимый десерт Карелина

Власть Общество

Фермерам Новосибирской области компенсируют до 70% затрат на новый скот

Культура

Инвестиции в классику: как создается сериал «Война и мир»

Бизнес Власть Недвижимость

Стройнадзор проверил терминал «Восточные ворота» под Новосибирском

Бизнес Власть

Бизнес в Новосибирске получит платные почтовые ящики на Госуслугах

Общество

Томский политех выплатит по 130 тысяч рублей олимпиадникам Новосибирска

Власть

Форум «Дикоросы» объединил представителей 50 регионов России в Новосибирске

Культура Общество

«Не надо подворовывать, надо объединяться»: на форуме «Дикоросы» в Новосибирске обсудили популяризацию русской кухни

Общество

Аналитики назвали топ-5 самых доходных вакансий июля в Новосибирске

Бизнес Культура Общество Туризм

«Раньше недооценивали себя»: в Новосибирске открылся форум сибирского гостеприимства «Дикоросы»

Бизнес

Сибирские предприниматели заработали на ягоде более 30 млрд рублей

Общество

Новосибирские кардиохирурги провели уникальную операцию ребенку с пороком сердца

Телекоммуникации

Еще восемь тысяч новосибирцев получили доступ к улучшенному интернету

Финансы

Объем господдержки по ПДС вырос на 73,5%

Бизнес Общество

В Новосибирской области работают почти 390 тысяч самозанятых

Власть Общество

В Республике Алтай ввели тотальный контроль за продажей топлива на АЗС

Прямым текстом

Михаил Швецов: Новосибирцы начали отменять отдых из-за квеста «найди бензин»

Власть

Новосибирск озеленяют саженцами из городского питомника

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь

Онлайн-семинар: "Стрессоустойчивый предприниматель и бухгалтер: как не сломаться в период изменений"

Онлайн-семинар: "Как правильно взаимодействовать с государством, чтобы масштабировать свой бренд и усилить влияние на рынке"

Онлайн-семинар: «Продвижение бизнеса в эпоху искусственного интеллекта: адаптируйся или проиграешь»

Онлайн-семинар: "Как начать правильно делегировать, чтобы потом не тушить пожары"

Онлайн-семинар: Мастер-класс "Пиррова победа: как посчитать эффективность бизнеса?"

Онлайн-семинар: "Ассертивность предпринимателя: как отстаивать свои интересы в переговорах и не выгорать"

Онлайн-семинар: "ЭТрН (электронная транспортная накладная) — что это значит для бизнеса и как к этому правильно подготовиться"

Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Михаил Швецов: Новосибирцы начали отменять отдых из-за квеста «найди бензин»

Общество Прямым текстом

Юлия Дружинина: Объединение ЕГЭ по истории и обществознанию — это эволюция, а не революция

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности