Какие налоговые льготы положены пожилым новосибирцам?

В Новосибирской области при начислении имущественных налогов за 2020 год налоговые льготы получили 141,3 тысячи налогоплательщиков по транспортному налогу, 312,4 тысячи – по земельному налогу, 547,1 тысячи – по налогу на имущество физических лиц. Налог на имущество физических лиц
Пенсионеры и люди предпенсионного возраста освобождены от уплаты налога на имущество физлиц за один объект недвижимости определенного вида, вне зависимости от количества объектов и места их нахождения на территории Российской Федерации. Таким объектом может быть жилой дом, квартира или комната, гараж или машино-место, хозпростройка площадью не более 50 кв. м, которая расположена на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.
При расчете земельного налога пенсионеры и люди предпенсионного возраста пользуются налоговым вычетом в размере кадастровой стоимости 600 кв. м от общей площади одного земельного участка независимо от его места нахождения, разрешённого использования и площади.
Если же площадь земельного участка более 600 кв. м, то сумма земельного налога будет исчислена с разницы между кадастровой стоимостью всего земельного участка и стоимостью 600 кв. м этого участка.
Земельный налог и налог на имущество физических лиц – местные налоги, поэтому представительный орган каждого муниципального образования, входящего в состав территории субъекта Российской Федерации (в составе Новосибирской области 460 муниципальных образований), самостоятельно принимает решение – какую категорию налогоплательщиков освободить от уплаты налога и в каком размере.
Ставка транспортного налога снижена на одно транспортное средство определенного вида для женщин по достижении 55 лет, для мужчин – 60 лет, а также для граждан, которым пенсия по старости назначена ранее указанного возраста. В соответствии с региональным законодательством они уплачивают налог за один легковой и один грузовой автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с. включительно в размере 20% от установленных для них законом налоговых ставок; за одно самоходное транспортное средство, машину и механизм на пневматическом и гусеничном ходу в размере 5% от установленной законом налоговой ставки. В отношении одного мотоцикла с мощностью двигателя до 40 л.с. эта категория освобождена от транспортного налога полностью.
Информация о наличии права на льготу по определённому налогу в конкретном муниципальном образовании размещена на сайте ФНС России в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
Для получения гражданами льгот (вычетов) по имущественным налогам Налоговым кодексом Российской Федерации наряду с заявительным порядком установлен и «проактивный формат», то есть без подачи какого-либо заявления.
В частности, для пенсионеров и предпенсионеров действует беззаявительный порядок предоставления льгот, то есть они могут не направлять заявления о предоставлении льгот (вычетов) по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц; налоговый орган применит льготы на основании сведений, полученных при информационном обмене с Пенсионным фондом России, Росреестром.
Формы заявления о предоставлении налоговой льготы и уведомления о выбранном земельном участке, в отношении которого следует применять налоговый вычет, размещены на сайте ФНС России в разделе «Документы».
Документы могут быть поданы в любую налоговую инспекцию (кроме специализированных) или в МФЦ, а также направлены по почте, переданы в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика.
Фото: pixabay.com автор: MabelAmber
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