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Какие налоговые льготы положены пожилым новосибирцам?

  • 12/10/2021, 17:40
Автор:
Новости Новосибирска
О самых актуальных налоговых льготах, положенных пожилым новосибирцам, рассказали в региональном УФНС.

В Новосибирской области при начислении имущественных налогов за 2020 год налоговые льготы получили 141,3 тысячи налогоплательщиков по транспортному налогу, 312,4 тысячи – по земельному налогу, 547,1 тысячи – по налогу на имущество физических лиц. Налог на имущество физических лиц

Пенсионеры и люди предпенсионного возраста освобождены от уплаты налога на имущество физлиц за один объект недвижимости определенного вида, вне зависимости от количества объектов и места их нахождения на территории Российской Федерации. Таким объектом может быть жилой дом, квартира или комната, гараж или машино-место, хозпростройка площадью не более 50 кв. м, которая расположена на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

Земельный налог

При расчете земельного налога пенсионеры и люди предпенсионного возраста пользуются налоговым вычетом в размере кадастровой стоимости 600 кв. м от общей площади одного земельного участка независимо от его места нахождения, разрешённого использования и площади.

Если же площадь земельного участка более 600 кв. м, то сумма земельного налога будет исчислена с разницы между кадастровой стоимостью всего земельного участка и стоимостью 600 кв. м этого участка.

Земельный налог и налог на имущество физических лиц – местные налоги, поэтому представительный орган каждого муниципального образования, входящего в состав территории субъекта Российской Федерации (в составе Новосибирской области 460 муниципальных образований), самостоятельно принимает решение – какую категорию налогоплательщиков освободить от уплаты налога и в каком размере.

Транспортный налог

Ставка транспортного налога снижена на одно транспортное средство определенного вида для женщин по достижении 55 лет, для мужчин – 60 лет, а также для граждан, которым пенсия по старости назначена ранее указанного возраста. В соответствии с региональным законодательством они уплачивают налог за один легковой и один грузовой автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с. включительно в размере 20% от установленных для них законом налоговых ставок; за одно самоходное транспортное средство, машину и механизм на пневматическом и гусеничном ходу в размере 5% от установленной законом налоговой ставки. В отношении одного мотоцикла с мощностью двигателя до 40 л.с. эта категория освобождена от транспортного налога полностью.

Информация о наличии права на льготу по определённому налогу в конкретном муниципальном образовании размещена на сайте ФНС России в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Как получить льготу

Для получения гражданами льгот (вычетов) по имущественным налогам Налоговым кодексом Российской Федерации наряду с заявительным порядком установлен и «проактивный формат», то есть без подачи какого-либо заявления.

В частности, для пенсионеров и предпенсионеров действует беззаявительный порядок предоставления льгот, то есть они могут не направлять заявления о предоставлении льгот (вычетов) по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц; налоговый орган применит льготы на основании сведений, полученных при информационном обмене с Пенсионным фондом России, Росреестром.

Формы заявления о предоставлении налоговой льготы и уведомления о выбранном земельном участке, в отношении которого следует применять налоговый вычет, размещены на сайте ФНС России в разделе «Документы».

Документы могут быть поданы в любую налоговую инспекцию (кроме специализированных) или в МФЦ, а также направлены по почте, переданы в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика.

Фото: pixabay.com автор: MabelAmber

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : пожилые люди налоги льготы


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