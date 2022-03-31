Австралия введет 35% пошлины на весь импорт из России

Правительство Австралии вводит дополнительные пошлины в размере 35% на все товары, импортируемые из России и Белоруссии, сообщает Интерфакс.

— Правительство Австралии предпринимает дальнейшие действия по увеличению экономических издержек для России после ее незаконного вторжения на Украину при поддержке Белоруссии, применяя дополнительные пошлины в размере 35% на весь импорт из России и Белоруссии, — говорится в заявлении главы австралийского правительства Скотта Моррисона.

Отмечается, что официальное уведомление об отмене права на тарифный режим наибольшего благоприятствования и применении дополнительных пошлин будет опубликовано 1 апреля.

Само решение вступит в силу с 25 апреля 2022 года.

Ранее стало известно, что правительство Японии намерено в течение нынешней парламентской сессии внести поправки в законодательство, касающееся тарифных мер, чтобы повысить пошлины на ввоз некоторых видов продукции и сырья из Российской Федерации.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.