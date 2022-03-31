В условиях санкций выживут только крупные ритейлеры

Аналитическое управление ФГ «Финам» представило инвестиционную стратегию по потребительскому сектору. В исследовании отмечается, что ритейлерам придется перестроиться под новую реальность, в которой место неэффективных игроков займут крупные участники с возможностью широкой диверсификации бизнеса.

Разгон инфляции в мире оказывает двойственное влияние на потребительский сектор. С одной стороны, средний чек ритейлеров растет на фоне повышения отпускных цен, а c другой — высокая инфляция заставляет потребителей пересмотреть свои расходы. Тем не менее российский ритейл оказывается в выигрышном положении за счет увеличения среднего чека, который отражает разгон цен и ажиотажный спрос на продукты питания, отмечается в исследовании «Финама».

— Продавцы также выигрывают из-за отказа россиян от мест общественного питания, что связано с падением покупательской способности и увеличением отпускных цен рестораторов. Эти факторы станут драйверами роста выручки для потребсектора в I квартале, после чего крупные игроки смогут увеличить свою долю за счет менее эффективных игроков, которые не выдержат такого давления, — говорится в исследовании.

Среди трудностей для небольших участников рынка аналитики выделяют перестроение логистических цепочек и поиск новых поставщиков.

— Проблемы с сухопутной и морской логистикой могут повлиять на наличие импортных товаров на полках ритейлеров, а также увеличить себестоимость импортируемых товаров из-за ослабления рубля и логистических издержек. Поэтому компании, которые смогут быстрее наладить поставки от новых поставщиков для замещения выбывших товаров, будут более конкурентоспособными, — считают в «Финаме».

В исследовании также подчеркивается, что крупные игроки с большим запасом прочности смогут укрепить свои позиции за счет собственных логистических и производственных возможностей, в то время как небольшим предприятиям придется покинуть рынок.

Тренд на консолидацию продолжится: крупные ритейлеры продолжат занимать торговые площади региональных игроков и покупать активы с потенциалом. Однако одновременно с этим на российском рынке продовольственного ритейла продолжится смещение покупательских предпочтений от гипермаркетов к магазинам меньшего формата, говорится в исследовании. Аналитики объясняют это тем, что потребители не хотят тратить время на дорогу в гипермаркеты, цены в которых не всегда выше магазинов у дома.