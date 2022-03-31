В Новосибирской области назначен новый глава управления Минюста РФ

Предваряя открытие мартовской сессии, председатель Заксобрания Андрей Шимкив представил депутатам нового руководителя главного управления Минюста РФ по Новосибирской области Алексея Максименко.

— Трудился в разных областях структур МВД, налоговой полиции, прокуратуры области, — сообщил председатель Заксобранияя.

Новый глава управления, выступая перед депутатами, обозначил своё видение наиболее актуальных задач

— Успел ознакомиться с состоянием дел подразделения и основными текущими задачами, — рассказывает Алексей Максименко. — Штат укомплектован, коллектив организован. Готов решать поставленные задачи. Наиболее социально значимым вопросом является оказание бесплатной юридической помощи населению. В настоящее время на территории области проводится такая работа в отношении лиц, прибывающим из Донецкой и Луганской народных республик. Совместно с федеральным органом исполнения наказания и правительством региона мы вовлечены в процесс решения задачи по расширению сети исправительных центров.

По словам нового начальника управления, уже есть ряд точек соприкосновения с региональным парламентом.

— На данный момент вместе работаем над тем, чтобы привести в соответствие с федеральным законодательством закона об организации публичной власти в субъектах РФ нашего регионального законодательства и, конечно, есть другие направления работы, по которым, надеюсь, будем эффективно и плодотворно взаимодействовать, — говорит глава управления Минюста.

Ранее, по информации Минюста РФ новый начальник подразделения был представлен губернатору области. Управление обеспечивает контроль за деятельностью некоммерческих организаций, которых в управлении насчитывается более 4 тысяч, контроль за деятельностью нотариусов (2,1 тыс) и адвокатов (1,9 тыс).