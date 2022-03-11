Австралия запретит импорт российских нефти, угля и газа

Австралия запретит импорт российской нефти и нефтепродуктов, а также газа и угля, сообщила министр иностранных дел Марис Пейн. Это произойдет после того, как страна получит уже оплаченные партии сырой нефти из РФ.

— Правительство Австралии запретит импорт российской нефти и нефтепродуктов, газа и угля, поскольку эти энергоносители являются крупнейшим источником доходов России. Это решение не ставит под угрозу топливную безопасность Австралии, которая располагает разнообразными и устойчивыми цепочками поставок нефти, а также достаточным запасом топлива, — отметила Пейн в интервью газете Guardian Australia, отметив, что Австралия не импортирует российскую нефть в больших объемах и принятые ею меры «повлияют на уровень доходов РФ», только благодаря «коллективному подходу стран-партнеров».

Ранее сообщалось, что крупнейшая австралийская нефтеперерабатывающая компания Ampol отказалась от покупки сырой нефти и нефтепродуктов у российских поставщиков, заявив, что полностью перейдет на сырье из Юго-Восточной Азии, Африки, Северной Америки и Ближнего Востока. В 2020 году Австралия импортировала нефть и нефтепродукты из России на общую сумму 59 млн австралийских долларов ($43 млн).

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств, в том числе Австралия, заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.