Возбудить дело по налоговым преступлениям теперь можно только после заключения ФНС

Следователи смогут возбуждать уголовные дела по налоговым преступлениям только после завершения налоговых проверок. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

После того как из органов дознания следователю поступает информация о налоговом преступлении, он в течение трех дней должен направить ее в территориальный орган страховщика, в котором состоит на учете человек или компания. Налоговая должна проверить эти материалы и не позже чем через 15 дней направить следователю заключение.

Напомним, что до последнего времени подобные уголовные дела могли возбуждаться на основании любых сообщений о преступлении, по инициативе следователя, по материалам проверок Генпрокуратуры и пр., включая даже доносы.

Новый закон направлен на снижение нагрузки на предпринимателей в условиях текущей геополитической ситуации и санкционного давления стран Запада, пояснили ранее в пресс-службе Правительства РФ. К слову, именно Кабмин явился разработчиком и инициатором данного правового акта, внеся его в Госдуму в виде законопроекта в начале марта.