Прекращены продажи и поддержка пользователей в РФ разработчиками антивирусов Norton и Avast

Пользователи Norton в России уже сообщают о невозможности обновить антивирусные базы.

— У нас есть сотрудники и клиенты в обеих странах, и мы очень внимательно следим за ситуацией. Мы уделяем первоочередное внимание обеспечению безопасности наших людей и оказанию поддержки и помощи, в которых они и их семьи нуждаются в это непростое время. Мы также стремимся поддерживать, насколько это возможно, наши услуги и продукты для наших пользователей, и наша группа по анализу угроз работает над быстрым выявлением новых угроз, возникающих в результате конфликта, — говорится в заявлении Avast.