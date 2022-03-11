Прекращены продажи и поддержка пользователей в РФ разработчиками антивирусов Norton и Avast

— В связи с недавними событиями и в соответствии с правилами экспортного контроля мы не можем принимать новые заказы или предоставлять помощь в настоящий момент, — цитирует сообщение компании NortonLifeLock Inc «Интерфакс».
Пользователи Norton в России уже сообщают о невозможности обновить антивирусные базы.
— У нас есть сотрудники и клиенты в обеих странах, и мы очень внимательно следим за ситуацией. Мы уделяем первоочередное внимание обеспечению безопасности наших людей и оказанию поддержки и помощи, в которых они и их семьи нуждаются в это непростое время. Мы также стремимся поддерживать, насколько это возможно, наши услуги и продукты для наших пользователей, и наша группа по анализу угроз работает над быстрым выявлением новых угроз, возникающих в результате конфликта, — говорится в заявлении Avast.
Ранее международный разработчик антивирусов Eset (штаб-квартира расположена в Братиславе, Словакия) на своем сайте сообщил о приостановке продаж новых лицензий на свои продукты в РФ и Белоруссии.
Фото: pixabay.com — geralt
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