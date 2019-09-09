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Австрийская сторона выразила заинтересованность в сотрудничестве с Новосибирской областью

Губернатор Андрей Травников провёл рабочую встречу с Послом Австрии в России Йоханнесом Айгнером.
  • 09/09/2019, 14:21
Австрийская сторона выразила заинтересованность в сотрудничестве с Новосибирской областью

Глава Новосибирской области Андрей Травников и Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрийской Республики в Российской Федерации Йоханнес Айгнер обсудили актуальные аспекты и перспективы взаимовыгодного межрегионального и межгосударственного сотрудничества. Встреча состоялась в Правительстве Новосибирской области. В ней приняли участие члены правительства региона, а также назначенная накануне на должность Почётного консула Австрийской Республики в Новосибирске Наталья Сидукова, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что Андрей Травников выразил готовность, опираясь на лучшие традиции взаимоотношений Новосибирской области и Австрийской Республики, продолжать всесторонне укреплять и развивать взаимовыгодные связи. Глава региона напомнил, что внешнеторговый оборот между Австрией и Новосибирской областью в 2018 году вырос, и эта положительная динамика позволяет надеяться на расширение сотрудничества.

Г-н Йоханнес Айгнер подчеркнул, что Австрийской Республике очень важно иметь представительство в Сибири, в её научном, экономическом и культурном центре – Новосибирске. Австрийская сторона заинтересована в сотрудничестве по многим направлениям, в том числе – в рамках проекта Академгородок 2.0.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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