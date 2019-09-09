В ожидании «разбора полетов»

Владимир Леонтьев, политтехнолог:

— Судя по результатам прошедших выборов, мы получили подтверждение тенденций 2014 года — низкая явка. Это очень плохо, так как показывает, что интерес горожан к институту выборов ослаблен. На мой взгляд, это связано с невыполнением многих обещаний людьми, которые приходят к власти. Именно с этим, а не ссылками на хорошую погоду, копку картошки, охоту и т.д. Большинство избирателей, которые все-таки голосовали, честно приходили на участки после дачи. Я лично наблюдал, как поток избирателей увеличился с 18:00 до 20:00. Но! За бортом оказались около 80% новосибирцев (всего избирателей 1,182 млн), которые в принципе решили не ходить на выборы. Это тема для размышлений.

Наш город вновь подтвердил, что мы думаем самостоятельно. То, что Анатолий Локоть набрал более 50% голосов, свидетельствует: интересы поддерживающих его людей остались в приоритете. Очень тревожным считаю результат, полученный Сергеем Бойко, — более 18%. Исключенная в свое время из бюллетеней графа «против всех» долго была никому не нужна. Сейчас ее подхватили Навальный и его «отростки». С одной стороны, они зацепили подрастающее поколение, которое мобилизовало, в том числе друг друга, через интернет. Для Бойко эта ситуация оказалась очень выигрышной. Но, я бы хотел подчеркнуть, что голосование за Сергея Бойко — это не целенаправленная поддержка его как кандидата. Здесь можно привести аналогию с приверженцами Сталина, многие из которых на самом деле за порядок, а не за этого главу государства. Вот и с Бойко та же история. Думаю, что только около 50% его голосов — это именно сторонники, а другая половина — протестное голосование. Из этого тоже нужно сделать выводы.

Если суммировать результаты Локтя и Бойко, то эту ситуацию тоже нужно очень серьезно проанализировать. Новосибирск в очередной раз показал, что избиратели у нас голосуют не так, как за Уралом, в европейской части России. Я наблюдал, кто приходил на голосование: пожилые люди, благополучные семейные пары и молодежь.

Лично я считаю очень плохим решением то, что «Единая Россия» не выставляла своего кандидата, хотя у нее в уставе записано: партия должна участвовать во всех выборах. Если бы был кандидат от ЕР, то это, возможно, подняло бы явку примерно до 30%. Это минус партии.

При любом раскладе в городе прошла достаточно масштабная агитационная кампания, на нее были официально потрачены 44 млн рублей. На мой взгляд, неплохо подраскрутилась ЛДПР, которой нужно создавать площадку для выборов в горсовет и заксобрание (пройдут в 2020 году). То же самое можно сказать о коммунистах. Хорошо (но могла бы и лучше) поработала партия «Родина». Те, кто работал на выборах мэра, трудились на земле, изучили свои сильные и слабые стороны и, безусловно, сделают выводы на выборах 2020 года. Не исключаю, что ситуацией попробуют воспользоваться и сторонники Навального. Это естественно при получении более 18% голосов. Думаю, им удастся сформировать фракции в горсовете и заксобрании, но другим партиям уже стоит понять, что легко на следующих выборах вряд ли будет.

Еще раз подчеркну, те результаты, которые мы получили по итогам кампании по выборам мэра Новосибирска — серьезный звонок для всех партий и органов власти. Уверен, что на всех уровнях будет «разбор полетов». Это очень серьезная заявка «против всех» в лице Навального. Нам не нужны ни беспорядки, ни вольнодумство, так что это обязательно будет учитываться при подготовке следующих избирательных циклов.

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Фото из личных архивов