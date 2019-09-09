Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

В ожидании «разбора полетов»

Результаты прошедшей избирательной кампании будут очень тщательно проанализированы.
  • 09/09/2019, 13:25
В ожидании «разбора полетов»

Владимир Леонтьев, политтехнолог:

— Судя по результатам прошедших выборов, мы получили подтверждение тенденций 2014 года — низкая явка. Это очень плохо, так как показывает, что интерес горожан к институту выборов ослаблен. На мой взгляд, это связано с невыполнением многих обещаний людьми, которые приходят к власти. Именно с этим, а не ссылками на хорошую погоду, копку картошки, охоту и т.д. Большинство избирателей, которые все-таки голосовали, честно приходили на участки после дачи. Я лично наблюдал, как поток избирателей увеличился с 18:00 до 20:00. Но! За бортом оказались около 80% новосибирцев (всего избирателей 1,182 млн), которые в принципе решили не ходить на выборы. Это тема для размышлений.

Наш город вновь подтвердил, что мы думаем самостоятельно. То, что Анатолий Локоть набрал более 50% голосов, свидетельствует: интересы поддерживающих его людей остались в приоритете. Очень тревожным считаю результат, полученный Сергеем Бойко, — более 18%. Исключенная в свое время из бюллетеней графа «против всех» долго была никому не нужна. Сейчас ее подхватили Навальный и его «отростки». С одной стороны, они зацепили подрастающее поколение, которое мобилизовало, в том числе друг друга, через интернет. Для Бойко эта ситуация оказалась очень выигрышной. Но, я бы хотел подчеркнуть, что голосование за Сергея Бойко — это не целенаправленная поддержка его как кандидата. Здесь можно привести аналогию с приверженцами Сталина, многие из которых на самом деле за порядок, а не за этого главу государства. Вот и с Бойко та же история. Думаю, что только около 50% его голосов — это именно сторонники, а другая половина — протестное голосование. Из этого тоже нужно сделать выводы.

Если суммировать результаты Локтя и Бойко, то эту ситуацию тоже нужно очень серьезно проанализировать. Новосибирск в очередной раз показал, что избиратели у нас голосуют не так, как за Уралом, в европейской части России. Я наблюдал, кто приходил на голосование: пожилые люди, благополучные семейные пары и молодежь.

Лично я считаю очень плохим решением то, что «Единая Россия» не выставляла своего кандидата, хотя у нее в уставе записано: партия должна участвовать во всех выборах. Если бы был кандидат от ЕР, то это, возможно, подняло бы явку примерно до 30%. Это минус партии.

При любом раскладе в городе прошла достаточно масштабная агитационная кампания, на нее были официально потрачены 44 млн рублей. На мой взгляд, неплохо подраскрутилась ЛДПР, которой нужно создавать площадку для выборов в горсовет и заксобрание (пройдут в 2020 году). То же самое можно сказать о коммунистах. Хорошо (но могла бы и лучше) поработала партия «Родина». Те, кто работал на выборах мэра, трудились на земле, изучили свои сильные и слабые стороны и, безусловно, сделают выводы на выборах 2020 года. Не исключаю, что ситуацией попробуют воспользоваться и сторонники Навального. Это естественно при получении более 18% голосов. Думаю, им удастся сформировать фракции в горсовете и заксобрании, но другим партиям уже стоит понять, что легко на следующих выборах вряд ли будет.

Еще раз подчеркну, те результаты, которые мы получили по итогам кампании по выборам мэра Новосибирска — серьезный звонок для всех партий и органов власти. Уверен, что на всех уровнях будет «разбор полетов». Это очень серьезная заявка «против всех» в лице Навального. Нам не нужны ни беспорядки, ни вольнодумство, так что это обязательно будет учитываться при подготовке следующих избирательных циклов.

Мнение эксперта может отличаться от мнения редакции

Фото из личных архивов

Популярное с сайта

Австрийская сторона выразила заинтересованность в сотрудничестве с Новосибирской областью

Австрийская сторона выразила заинтересованность в сотрудничестве с Новосибирской областью

09/09/2019, 14:21
Губернатор Андрей Травников провёл рабочую встречу с Послом Австрии в России Йоханнесом Айгнером.
«Новосибирск – Якутск»: укрепление сотрудничества

«Новосибирск – Якутск»: укрепление сотрудничества

09/09/2019, 12:08
Дни делового и экономического сотрудничества «Новосибирск – Якутск» пройдут с 11 по 14 сентября.
Региональный бизнес подталкивают к финансовым рынкам

Региональный бизнес подталкивают к финансовым рынкам

09/09/2019, 11:00
Список новосибирских компаний-получателей субсидий при размещении на бирже может расшириться.

Актуальный разговор

«Инновации и бизнес в России — вещи несовместимые»

«Инновации и бизнес в России — вещи несовместимые»

Все материалы
Новости

В Новосибирской области растет количество зарегистрированных прав

09/09/2019, 17:59

Театральный треугольник построен

09/09/2019, 17:53

«Единая Россия» отыгралась на районах области

09/09/2019, 17:45

РАТМ Холдинг конкретизировал планы на «Сибэлектротерм»

09/09/2019, 15:52

«Возможность выдвинуть свою кандидатуру была у любого новосибирца»

09/09/2019, 15:31

Австрийская сторона выразила заинтересованность в сотрудничестве с Новосибирской областью

09/09/2019, 14:21

«Новосибирск – Якутск»: укрепление сотрудничества

09/09/2019, 12:08

Региональный бизнес подталкивают к финансовым рынкам

09/09/2019, 11:00

Половина проголосовавших новосибирцев поддержала действующего мэра

09/09/2019, 00:26

Коммунисты против «навальнистов» в «незаконной агитации»

08/09/2019, 20:30

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска