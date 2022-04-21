Австрия прекратила импорт и переработку нефти из России

Австрия прекратила импортировать и перерабатывать нефть из России в марте, пишет ТАСС со ссылкой на австрийскую нефтегазовую компанию OMV.

— В течение марта мы заменили эти объемы другой сырой нефтью с рынка. В настоящее время мы не перерабатываем российскую нефть, — отметил представитель австрийской компании.

Важнейшим поставщиком нефти для Австрии многие годы является Казахстан. За ним следуют Ливия и Ирак. На долю этих трех стран приходилось 80% импорта нефти в Австрию. Согласно данным австрийского статистического ведомства, в 2021 году только 7,8% из 596 тыс. тонн поставленной в Австрию нефти приходилось на долю импорта из России.

В то же время зависимость Австрии от российского газа остается высокой и составляет 80% импорта этого вида топлива. Поэтому австрийские власти исключают возможность газового эмбарго из России в Австрию.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц, а многие иностранные компании заявили о том, что приостанавливают работу на российском рынке или уходят с него.