Апелляция пересмотрела приговор экс-топ-менеджеру новосибирского завода

Апелляционным определением Новосибирского областного суда от 21 апреля приговор Заельцовского районного суда Новосибирска, вынесенный в феврале в отношении бывшего заместителя председателя правительства Республики Бурятия, экс-топ-менеджера АО «НАРЗ» Алексея Мишенина, который был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ, изменен частично. Указано, что вред осужденным возмещен не полностью, в остальной части приговор оставлен без изменения. Какую сумму ущерба Мишенин не возместил, не уточняется.
Уголовное дело в отношении Алексея Мишенина рассматривалось в особом порядке, так как обвиняемый заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщала пресс-служба суда.
По приговору Алексею Мишенину было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. При этом Мишенину было запрещено менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, а также проходить в указанном органе регистрацию.
— При назначении наказания судом учтены фактические обстоятельства совершенного преступления, также приняты во внимание данные о личности подсудимого, который впервые привлекается к уголовной ответственности, явка с повинной, полное признание вины, наличие положительных характеристик по месту жительства и работы, наличие почётных грамот, благодарностей и иных поощрений в связи с трудовой деятельностью, наличие на иждивении малолетнего ребенка, полное возмещение ущерба, — поясняла пресс-служба суда в феврале.
Фото Управления Судебного департамента в Новосибирской области
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