Апелляция пересмотрела приговор экс-топ-менеджеру новосибирского завода

Апелляционным определением Новосибирского областного суда от 21 апреля приговор Заельцовского районного суда Новосибирска, вынесенный в феврале в отношении бывшего заместителя председателя правительства Республики Бурятия, экс-топ-менеджера АО «НАРЗ» Алексея Мишенина, который был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ, изменен частично. Указано, что вред осужденным возмещен не полностью, в остальной части приговор оставлен без изменения. Какую сумму ущерба Мишенин не возместил, не уточняется.

Уголовное дело в отношении Алексея Мишенина рассматривалось в особом порядке, так как обвиняемый заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщала пресс-служба суда.

Как отмечалось в материалах суда, в 2016 году Мишенин совместно с группой лиц похитил вверенные ему денежные средства АО «НАРЗ» в особо крупном размере — более 67,7 млн руб, чем причинил предприятию крупный ущерб. В судебном заседании вину в совершении указанного преступления Мишенин признал в полном объеме.

По приговору Алексею Мишенину было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. При этом Мишенину было запрещено менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, а также проходить в указанном органе регистрацию.