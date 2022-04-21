За квартал новосибирцы заключили более 200 тыс сделок с недвижимостью

Среди общего роста сделок по купле-продаже недвижимости в областном управлении рост реестра отдельно отмечают вклад граждан в жильё в части долевого строительства.

— Почти треть всех сделок связаны с приобретением жилья, — рассказывает руководитель регионального управления Росреестра Светлана Рягузова. — Увеличивается количество договоров долевого участия. За последние несколько месяцев люди стали чаще вкладывать средства именно в строящееся жильё. Однако статистика по дарению и наследованию говорит о том, что и «вторичка» — продолжает пользоваться спросом.

По информации управления, спрос на «первичку» в феврале-марте вырос на 20%, по сравнению с январем.

— При этом стоимость жилья, по нашей статистике сделок, в среднем, также повысилась, — сообщает Рягузова. — Если буквально несколько лет назад она составляла 60 тыс руб./кв м, то в марте — 67 тыс руб/кв м.

По-прежнему среди покупателей жилья популярны и программы ипотечного кредитования — сельская, льготная и семейная ипотека.

В целом пик спроса на жилищные сделки, как отмечает начальник управления пришёлся на февраль – март текущего года. Сейчас в апреле наблюдается спад.

— По всем категориям сделок мы видим снижение, — говорит Рягузова. — Пока непонятно, это тенденция или временный спад. Что касается тенденций, то февраль и март были пиковыми для тех, кто пытался приобрести недвижимость по старым кредитным ставкам и однозначно для тех, кто хотел вложить свои деньги в недвижимость. Поэтому торопились, и в марте был определённый ажиотаж на приобретение, в том числе, жилья в стройках. Потом даже застройщики стали ограничивать это приобретение, потому что действительно цифры были большими. Но, предположительно, те, кто хотел купить —купил. Теперь всё уйдёт в те тенденции, с которыми мы будем жить в продолжении 2022 года.

По информации управления Росреестр рост сделок с недвижимостью в регионе сохранялся в 2021 и 2022 году. В 2021 году наибольшее количество сделок пришлось на сентябрь (более 116 тыс) и на декабрь (более 107 тыс). В 2022 году в январе заключено 53,2 тыс сделок (+45% к прошлому году), в феврале 73,3 тыс. (+35%), в марте 77,2 тыс (+9%). Из общего количества сделок 37% касаются купли-продажи недвижимости, 17% —долевого участия, 11% — дарения, 5% — наследство, 2% — приватизация. За счёт кредитных средств приобретено 96% жилья в 2022 году (+1% к 2021 году). В среднем объём сделок в 2022 году увеличился на 26% к аналогичному периоду прошлого года. Из приобретённой недвижимости 72% приходится на Новосибирск (в большей степени Ленинский, Октябрьский и Заельцовский районы), в области (28%) у покупателей пользовались спросом территория Новосибирского района, Оби, Бердска и Мошково. Самая дорогая сделка зафиксирована в Советском районе Новосибирска — приобретено жильё за 50 млн руб. Площадь самого большого жилого помещения, подлежащего сделке, составила 500 кв м.