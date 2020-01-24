Австрия заинтересовалась культурным сотрудничеством с Новосибирской областью

Сотрудничество по основным культурным направлениям обсудили в Новосибирской области и.о. министра культуры региона Юрий Зимняков и Атташе по культуре посольства Австрии в России Симон Мраз, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщили в министерстве культуры Новосибирской области, стороны обсудили возможность проведения совместных мероприятий в сфере культуры. На встрече Юрий Зимняков и Симон Мраз уделили внимание сотрудничеству в рамках проходящих в регионе книжных, театральных, кинематографических и иных событий. В частности, речь шла об интеграции в рамках Международного фестиваля «Книжная Сибирь»-2020.

Напомним, что в 2020-2021 годах пройдет перекрестный год литературы и театра Австрии и России. Соответствующий Меморандум Министерство культуры РФ и Министерство по делам Евросоюза, искусства, культуры и СМИ Австрийской Республики подписали на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге в ноябре 2019 года.

Фото: пресс-служба минкультуры Новосибирской области