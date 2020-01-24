Компании в регионах работают над производительностью

В Новосибирске стартовало первое в регионе мероприятие нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» — открытое совещание, площадкой которого стал ООО «Новосибирский электровозоремонтный завод» («НЭРЗ). Предприятие, входящее в группу компаний «Синара» (АО «Синара-Транспортные Машины»), — один из первых новосибирских участников этого проекта.

— Новосибирск досрочно вступил в национальный проект, дебютировав в лице трех предприятий — ОАО «Сиблитмаш», ООО «НЭРЗ» и АО «Экран-оптические системы», — пояснил, открывая совещание, Игорь Шмидт, замминистра труда и социального развития Новосибирской области. — Эти три предприятия обратились в Министерство экономического развития России и участвуют за счет собственных средств с прошлого года. Вся область включается в проект в наступившем году.

В это сообщество раннего старта по всей России, помимо Новосибирской области, вошли 35 регионов.

— Это даже больше, чем нужно по факту на тестовой стадии, поскольку регионы проявляли деятельный интерес к проекту, — отметил Александр Бычков, руководитель проекта на ООО «НЭРЗ», эксперт Федерального центра компетенций в сфере производительности труда. — А в 2020-м в проект вступят все регионы России.

Кроме производящих отраслей проект будет охватывать и отрасли инфраструктурные: ЖКХ, энергетику, образование и здравоохранение. Принципы отбора инфраструктурных резидентов спикерами не оглашались, зато критерии отбора индустриалов вполне прозрачны.

— Это крупные предприятия с большим объемом производственных программ, с большим объемом выручки, — объясняет Игорь Шмидт. — По условиям национального проекта предприятия-участники должны иметь годовую выручку не менее 300-400 млн рублей.

Объемы вложения в программу — 450 млн рублей. 340-350 млн из этой суммы — из федерального бюджета, 100 млн — от самого региона.

— Это адресовано на затраты, связанные с организацией работ, не считая внутренних затрат предприятий-участников, — уточнил Шмидт.

Главный оператор нацпроекта на стартовом этапе — АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК) — основной российский промоутер научно обоснованной культуры бережливого производства. Базовыми постулатами этой культуры являются дисперсный контроль качества (то есть перераспределенный с конца производственного цикла на каждый компонентный этап), поток единичных изделий (когда передача изделий по технологической цепочке происходит не партиями, как на традиционном производстве, а поштучно), оперативное переобучение высвобожденных специалистов, эргономика, оптимизация внутрицеховых транспортных потоков, замена бригадного принципа на принцип малых групп (с лидерами малых групп во главе вместо бригадиров). Важный субъект культуры — так называемые фабрики процессов — компактные проектно-аналитические центры, где на основе детального мониторинга, динамических математических моделей вырабатывается оптимальная рабочая парадигма для каждого подразделения предприятия.

— Мы в 2019-м нелегко вступали в программу, — вспоминает Максим Цыганец, генеральный директор ООО «НЭРЗ». — Но в итоге нам удалось создать эталонный участок потока единичных изделий — участок ремонта тяговых электродвигателей. Сейчас на очереди второй эталонный участок — колесный цех. Стоит задача повысить его производительность на 10%. На сегодня, благодаря эргономической оптимизации, мы получили 60 кв. м производственных площадей в колесном цехе. Высвободились там и 10 рабочих. Но мы их не уволили, а перераспределили на другие участки, направили, переобучив, туда, где необходимо увеличить объемы. Производительность труда сканируется сейчас в месячном масштабе, но со временем будет освоен ежедневный, ежесменный мониторинг. Незавершенное производство мы сократили в 4 раза — с 32 до 8 млн рублей. И сейчас по повышению эффективности, по созданию эталонных участков среди предприятий группы «Синара» мы на третьем месте. Но ставим задачу выйти на первое по эффективности, стать флагманом группы.

Срок действия нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» — до конца 2024 года. Расчетное число участников от Новосибирской области — 205 предприятий.

— Предприятия будут участвовать в нацпроекте тремя группами, — поясняет Игорь Шмидт — С первой группой будет работать Федеральный центр компетенций (ФЦК), со второй — наш Региональный центр компетенций (РЦК), созданный на базе областного ОАО «Агентство инвестиционного развития», а третья группа будет осуществлять мероприятия самостоятельно.

На фабрике процессов, созданной на базе НГТУ, представители предприятий будут знакомиться с практикой и теорией бережливого производства. А в этом году свою фабрику процессов создадут на базе РЦК.

Как подчеркнула директор РЦК Камилла Волосская, категориальная грань между понятиями «учитель» и «ученик» в проекте тонкая, сугубо философская. Предприятия, вошедшие в проект первыми, сами естественным путем обретают учительскую миссию, становясь площадками для масштабирования, для агрегации практического опыта.

— Более того, мы сами, РЦК — пока ученики федералов, до поры аттестации и сертификации центра. Впоследствии федералы передадут РЦК полномочия по кураторству над программой в регионе. Как самостоятельный субъект РЦК весьма многогранен — это и транслятор проработанного контента ФЦК, и транслятор собственных практик, и систематизатор достижений подопечных предприятий. Кстати, федералы тоже заинтересованы в накоплении лучших практик, если предприятие не возражает, если это не противоречит его бизнес-интересам. Эти наработки будут агрегироваться в виде базы данных на сайте ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.РФ

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