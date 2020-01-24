Мэр предложил вернуть прямые выборы и в другие мегаполисы

По мнению мэра Новосибирска Анатолия Локтя, в Конституцию РФ вместе с поправками, предложеннымм президентом в послании Федеральному Собранию, необходимо внести еще одну. Она касается установления прямых выборов глав городов-миллионников. Такую позицию мэр озвучил в ходе пресс-конференции, процитировав слова главы государства о том, что «полномочия и реальные возможности местного самоуправления, самого близкого к людям уровня власти, могут и должны быть расширены и укреплены».

— Я не субъект законодательной инициативы, но я хочу предложить поправку, которую было бы своевременно и уместно включить в Конституцию, — заявил Анатолий Локоть. — Это поправка об обязательном прямом избрании руководителей местного самоуправления крупных областных центров Российской Федерации. К ним предлагаю отнести города-миллионники. По-моему, их пятнадцать. К ним относится и Новосибирск. Я предлагаю закрепить эту норму. Сегодня это определяется уставом местного самоуправления в соответствии со 131-ФЗ. Но для крупных областных центров эта поправка будет в духе послания, в духе тех поправок, которые сегодня вносятся в основной закон нашей жизни.

Стоит отметить, что в настоящее время прямые выборы глав областных центров за исключением Москвы и Санкт-Петербурга (как субъектов Федерации) сохранены в Новосибирске, Кемерово, Абакане, Хабаровске, Якутске, Томске и Анадыре. Кроме того, в Новосибирской области напрямую избирается глава наукограда Кольцово.

При этом напомним, что соратники Анатолия Локтя — депутаты от фракции КПРФ в заксобрании области — настаивали и на сохранении прямых выборов депутатов районных советов взамен делегирования в советы определенного количества представителей населенных пунктов районов, исходя из численности населения. Представители КПРФ в региональном парламенте аргументировали тем, что отмена прямых выборов приведет к узурпации власти одной партии на местах. Под этой партией коммунисты подразумевали «Единую Россию», имеющую большинство в районных советах и стремящуюся это большинство как минимум сохранить. Аналогичную позицию высказывала и депутат Госдумы от фракции КПРФ Вера Ганзя.

— Советы будут представлять глава района и те, кого он возьмет за руку и приведет в совет, — приводит слова депутата сайт реготделения КПРФ. — Приведет своих, зависимых, то есть ручной, управляемый совет. Ни одного серьезного вопроса, что поднимает сегодня народ, задано не будет. Будет тишь да гладь. Это паровой котел, который решили создать в Новосибирской области.

Тем не менее, как ранее сообщалось, скандальный законопроект о делегировании был принят.

Напомним, последние выборы мэра Новосибирска состоялись в сентябре 2019 года. В них приняли участие пятнадцать кандидатов. По информации городской избирательной комиссии, на избирательные участки пришли 20,6% жителей города. Из них 50,2% избрали мэром действующего главу города Анатолия Локтя. Второе место занял координатор штаба Навального в Новосибирске, самовыдвиженец Сергей Бойко (18,5%), третье — депутат горсовета от ЛДПР Евгений Лебедев (9,3%).

Фото из группы Избиркома НСО ВКонтакте