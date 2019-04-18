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Автобусное сообщение на федеральных трассах восстановлено

Ограничение снято в связи с улучшением метеусловий.
  • 18/04/2019, 13:54
Автобусное сообщение на федеральных трассах восстановлено

С 12 час. 40 мин. 18 апреля в связи с улучшением метеоусловий снято ограничение для движения пассажирских автобусов по федеральным трассам автомобильным дорогам Р-255 «Сибирь» и Р-256 «Чуйский тракт» в Новосибирской области, сообщили в пресс-службе ФКУ «Сибуправтодор».

— В утренние часы силами подрядных организаций ФКУ «Сибуправтодор» произведена противогололедная обработка дорожного покрытия. Движение транспорта по всем федеральным автомобильным дорогам региона осуществляется в штатном режиме, — говорится в сообщении.

Фото: pixabay.com, автор- marsjo

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