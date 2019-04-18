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Инфляция в Сибири в марте увеличилась до 5,7%

По Новосибирской области инфляция в годовом выражении составила 4,8%.
  • 18/04/2019, 12:40
Инфляция в Сибири в марте увеличилась до 5,7%

В марте 2019 года годовая инфляция в Сибири ускорилась до 5,7% после 5,5% в феврале 2019 года, что выше общероссийского уровня в 5,3%. Основной вклад в этот процесс внесли продукты питания. Темпы годовой продовольственной инфляции в марте выросли до 6,3% после 5,9% в феврале. В меньшей степени увеличились темпы роста цен услуг (5,9% в марте после 5,6% в феврале) и непродовольственных товаров (5,1% после 5,0%), сообщили в пресс-службе ГУ Банка России

Отмечается, что повышение темпов роста потребительских цен по-прежнему связано с инфляцией издержек. Большинство сибирских регионов удалены от логистических центров, а значит, в стоимости товаров большую долю занимают транспортные расходы. В прошлом году сибирские компании очень сдержанно переносили в цены подорожавший бензин: их ограничивала высокая конкуренция и достаточно слабый потребительский спрос. Сейчас производители подняли цены вместе с удорожанием услуг ЖКХ, сельскохозяйственного сырья.

— Но даже с учетом этого ускорения две трети товаров и услуг потребительской корзины в Сибири стоят дешевле, чем в среднем по России. Сибирская инфляция носит догоняющий характер относительно страны в целом. Важно, что перенос повышения НДС в потребительские цены в значительной мере закончен, — пояснил начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

Среди продовольственных товаров быстрее дорожала продукция животноводства – все виды мяса, молоко, а также продукты их переработки (колбаса, мясные полуфабрикаты, сметана, кисломолочная продукция, творог, сыры). Основной фактор — увеличение издержек (цен кормов, витаминов, электроэнергии). Ускорился рост цен на муку, макаронные и крупяные изделия за счет вовлечения в производство более дорогого зерна урожая 2018 года.

— На стоимости продуктов сказался эффект низкой базы прошлого года, когда темпы роста цен на продовольствие в Сибири были существенно ниже, чем в России. При этом замедлился рост цен на плодоовощную продукцию, яйца, сахар, которые особенно заметно дорожали в предыдущие месяцы, — рассказал Николай Морев.

Доступнее по цене, чем год назад, оставались картофель и морковь – объем и высокое качество урожая 2018 года позволили сформировать достаточные запасы и обеспечить сибиряков относительно недорогой продукцией местного производства.

В условиях роста предложения подешевели красная рыба и икра, кальмары и сельдь, яблоки и бананы.

Ускорение инфляции в сегменте услуг во многом определялось повышением стоимости воздушного и железнодорожного транспорта.

При этом по-прежнему ниже прошлогодних значений стоимость полисов добровольного страхования легкового автомобиля (КАСКО) и жилья, оформление которых обязательно при получении кредита на покупку жилья и автомобиля.

Ускорение инфляции в непродовольственном сегменте рынка сдерживали умеренная динамика потребительской активности и стабилизация курса рубля. Более половины категорий непродовольственных товаров дорожали умеренными темпами (ниже 4%). Замедлился рост цен на бензин и легковые автомобили, доля которых в потребительской корзине сибиряков велика. Дешевле, чем годом ранее, оставались телерадиотовары, персональные компьютеры, средства связи.

По итогам марта 2019 года наименьшие темпы роста цен среди сибирских регионов третий месяц подряд сложились в республиках Алтай (3,4%) и Тыва (4,1%). В этих регионах бизнес крайне осторожно закладывает рост издержек в цены, опасаясь снижения  потребительского спроса.

Ускорение роста цен временно и связано с действием разовых факторов, включая повышение НДС и рост издержек на отдельных потребительских рынках. По прогнозу Банка России, локальный пик годовой инфляции в России будет пройден в марте-апреле 2019 года. При этом Банк России снизил прогноз годовой инфляции на конец 2019 года с 5,0–5,5 до 4,7–5,2%. В первой половине 2020 года инфляция, как ожидается, вернется к 4%.

— В Новосибирской области на инфляцию эффект низкой базы подействовал в большей степени, чем в целом по Сибири. В марте прошлого года по продовольствию в годовом выражении в регионе наблюдалась дефляция (-0,6%), а в целом годовая инфляция составила только 0,7%. В марте этого года инфляция по Новосибирской области в годовом выражении составила 4,8%. Цены на продукты выросли на 4,2%, непродовольственные товары – 5,1%, услуги – 5,4%, — уточнили в ГУ Банка России.

Фото: pixabay.com, автор- stevepb

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