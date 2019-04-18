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Минстрой определил среднюю рыночную стоимость жилья для регионов на II квартал

Среднерыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилого помещения в Новосибирской области во втором квартале 2019 года составит 45 802 руб.
  • 18/04/2019, 14:16
Минстрой определил среднюю рыночную стоимость жилья для регионов на II квартал

Приказ Минстроя №197/пр от 01.04.2019 «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2019 года» размещен на сайте Минстроя.

Согласно документу, в тройку субъектов РФ, где устанавливается наибольший норматив стоимости жилья (цена 1 кв. м общей площади) на II квартал 2019 года, вошли г. Москва — 91 670 руб., г. Санкт-Петербург — 71 053 руб. и Камчатский край — 83 062 руб.

К регионам с самой низкой стоимостью квадратного метра относятся Республика Дагестан — 29 665 руб., Кабардино-Балкарская Республика — 29 970 руб. и Саратовская область — 30 000 руб.

В Новосибирской области среднерыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилого помещения составит 45 802 руб.

Напомним, показатели средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья подлежат применению для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение жилых помещений за счет средств федерального бюджета.

Фото: редакции

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