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«АВТОДИЛЕР ГОДА – 2021»: новые участники и новые номинации

  • 21/05/2021, 12:01
27 мая 2021 года Авито Авто совместно с аналитическим агентством «АВТОСТАТ» проведут национальную премию «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2021». 7-ая церемония награждения состоится онлайн в 11:00 по московскому времени.

Участники поборются за звание лидеров автомобильной индустрии страны в пяти традиционных номинациях и в двух новых. Впервые в Национальной премии примут участие представители рынка легкового коммерческого транспорта. Регистрация и онлайн-трансляция премии – на сайте.

В этом году впервые за всю историю премии за звание лидера рынка смогут побороться игроки сегмента LCV в номинации «Коммерческий транспорт». Для сегмента легковых автомобилей появилась новая номинация «Лучший клиентский опыт». Две новые номинации от Авито Авто были созданы в дополнение к пяти традиционным:

— лучший дилер / холдинг по организации продаж новых автомобилей;

— лучший дилер / холдинг по организации продаж автомобилей с пробегом;

— лучший дилер / холдинг по организации сервиса;

— лучшая дилерская сеть (премиальный и массовый бренды) в номинации «Доверие потребителей».

— «Маркетинг – Автомобили с пробегом» – специальная номинация Авито Авто для официальных и независимых дилерских центров страны, которая представляет собой рейтинг на основе анализа данных по размещению объявлений на Авито. Рейтинг Авито Авто рассчитывается по следующим показателям:

— оборачиваемость склада дилерского центра для автомобилей с пробегом сегмента масс-маркет;

— оборачиваемость капитала дилерского центра для автомобилей с пробегом премиум-сегмента.

К участию в национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2021» приглашаются все официальные дилерские центры и холдинги России. Организаторы проекта выбирают лучших игроков, сумевших применить новые и эффективные инструменты в области продаж, маркетинга и сервиса в автомобильной индустрии страны.

Традиционно все холдинги группируются в зависимости от масштаба бизнеса: до 10 дилерских контрактов; 10-20 дилерских контрактов; более 20 дилерских контрактов. Дилерские центры группируются по сегментам (массовый, премиум, Luxury) и географии расположения. В массовом сегменте отдельно «соревнуются» Москва, Санкт-Петербург, Центральный регион (ЦФО и СЗФО), Приволжский регион (ПФО), Южный регион (ЮФО и СКФО), остальные регионы (УФО, СФО и ДФО). В премиальном – Москва, Санкт-Петербург и регионы. В сегменте Luxury участвует вся Россия.

Кирилл Вотяков, Управляющий директор Авито Авто:

— Мы рады объявить о новых номинациях премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2021» и приветствовать новых участников рынка легкого коммерческого транспорта. Безусловно привлечение игроков LCV-сегмента – это важный этап развития премии и результат ее масштабирования. Несмотря на трудный период для автомобильного рынка в целом, количество дилерских центров в России остается на высоком уровне, а это значит, что сегодня профессиональному сообществу нужны лучшие практики и обмен опытом, как никогда ранее. В этом смысле новая номинация «Лучший клиентский опыт» особенно актуальна.

Как лидер автопродаж среди классифайдов, Авито Авто видит своей целью оказание поддержки российской автомобильной индустрии. Мы обеспечиваем игроков авторынка эффективными инструментами для повышения продаж и обеспечения  клиентоориентированного подхода. Поэтому уверен, что вместе мы сможем сформировать здоровую конкурентную среду на рынке, где каждый участник сможет вводить собственные тренды и перенимать лучшие практики лидеров индустрии. 

Татьяна Малыгина, руководитель отдела маркетинга аналитического агентства «АВТОСТАТ», куратор проекта «АВТОДИЛЕР ГОДА»:

— В этом году к нам поступило рекордное количество заявок на участие (более 650 анкет), что на 20% больше, чем в 2020 году. Очень приятно, что 7 лет подряд премия развивается, интерес дилерского сообщества только растет, а сами участники остаются очень активными, задают много вопросов, консультируются, а также привлекают к участию своих коллег из других брендов. С нами по-прежнему 80% постоянных участников и 20% — новичков. Процесс обработки данных и подведения итогов вышел на финишную прямую и пусть победят лучшие из лучших!

Чтобы подключиться к онлайн-трансляции и узнать дополнительную информацию о премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2021», необходимо зарегистрироваться на сайте. Регистрация открыта и будет доступна до начала мероприятия – 27 мая в 11:00 по московскому времени.

Подробности и итоги премии 2020 года можно посмотреть, перейдя по ссылке

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : автомобильный рынок Автодилер года


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