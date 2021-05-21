Промышленно-логистический парк Новосибирской области ищет подрядчика для ливневки

По данным сайта госзакупок, до конца мая принимаются заявки на участие в аукционе на проведение работ по строительству объекта «Канализационный коллектор ливневых сточных вод Промышленно-логистического парка Новосибирской области. Вторая очередь строительства. Второй этап, 1 пусковой комплекс».

— Второй этап второй очереди коллектора предназначен для отвода очищенных поверхностных сточных вод с участка площадки «А» ПЛП с врезкой в существующий напорный коллектор первой очереди для последующего сброса в реку Чик, — говорится в описании объекта закупки.