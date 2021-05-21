«Сибантрацит» вступил в Национальный совет по корпоративному волонтерству

Соглашение с Региональным представительством Национального совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области (НСКВ) Группа «Сибантрацит» подписала 20 мая в рамках проходящего в регионе IV Сибирского эколого-промышленного форума.

Вступление в Национальный совет позволит предприятиям Группы расширить и усилить направление корпоративного волонтерства. Совместно с НСКВ «Сибантрацит» намерен проводить больше социальных и экологических акций и мероприятий, в том числе в рамках федеральных программ и нацпроектов. Этому будет способствовать обмен опытом и информацией с другими членами НСКВ по вопросам развития корпоративного волонтерства.

«Сибантрацит» реализует комплексную программу развития регионов присутствия, в том числе с участием волонтеров из числа сотрудников угольных разрезов. В мае в Новосибирской области при участии волонтеров Группы проведены экоуроки для учащихся сельских школ. В апреле проведены уроки доброты – на встречах детям рассказали об аутизме и о том, как правильно взаимодействовать и общаться с людьми с расстройством аутистического спектра. В марте волонтеры участвовали в организации хоккейного мастер-класса с участием игроков ХК «Сибири» в Линеве. А в ближайшее время состоится ежегодный субботник на Беловском водопаде (Искитимский район).

«Мы делаем ставку на долгосрочные проекты в сфере образования и культуры, экологии, здравоохранения, спорта, поддержки социально незащищенных слоев населения и талантливой молодежи», – заявил исполнительный директор ООО «Разрез Восточный» (входит в Группу «Сибантрацит») Евгений Морозов. В прошлом году Группа «Сибантрацит» стала победителем премии «Во благо» за вклад в развитие благотворительности и добровольчества в Новосибирской области.

Национальный совет по корпоративному волонтерству основан Ассоциацией менеджеров России в 2014 году, насчитывает более 40 участников. Созданное три года назад Новосибирское отделение НСКВ объединяет более 10 участников, включая Сибирский Сбербанк, завод «Искра», «Обувь России», российские подразделения Philip Morris, Coca-Cola и др.