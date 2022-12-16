Автоматические ворота и их особенности

Основные особенности ворот с электроприводом

Приобрести автоматические ворота в Новосибирске можно для любого объекта, будь то частное домовладение или промышленное предприятие. Их установка избавит от необходимости каждый раз выходить из машины, чтобы попасть на территорию. Ворота будут открываться автоматически при помощи пульта управления.

Металлические полотна имеют специальное покрытие, обеспечивающее стойкость к ржавчине. Изготовление автоматических ворот может быть выполнено как в стандартных, так и в нестандартных параметрах – достаточно пригласить замерщика.

Полотна с электрическим приводом хороши тем, что их не нужно оснащать дополнительными замками. Приводы сконструированы так, что в закрытом состоянии обеспечивают блокировку ворот до того момента, пока не поступит сигнал с пульта управления или от специальной кнопки. Тут нужно обозначить, что гаражные ворота на автоматике нуждаются в электропитании.

При необходимости их можно оснастить системой разблокировки, которая даст возможность выполнять открытие и закрытие вручную на случай перебоев с электричеством.

Повысить надежность ворот, работающих на автоматике, можно и путем установки резервного источника питания. В большинстве случаев речь идет об аккумуляторе, обеспечивающем функционирование движка, который активирует металлическое полотно. Некоторые владельцы гаражей приобретают электрогенераторы и включают ворота в схему запасного питания.

Но самый надежный вариант заключается в оборудовании системой разблокировки ручным способом.

Классификация автоматических ворот по способу управления и открывания

Ворота, оснащенные электроприводом, принято классифицировать на несколько разновидностей, по способу управления бывают полотна, работающие:

от кнопок;

от пульта управления;

от мобильного устройства со специальным ПО.

По типу конструкции различают цельные и секционные ворота.

По способу открывания – распашные и раздвижные полотна. В условиях ограниченного пространства лучше выбрать второй вариант, чтобы сэкономить место.

Кнопки обычно располагаются на прилегающей стене либо где-то поблизости. Это не самое удачное решение, поскольку для открытия и закрытия ворот все равно придется покидать автомобиль. Обычно этот вариант используется как резервный на случай утери пульта.

Модификации с дистанционным управлением самые популярные. На приводе имеется приемный механизм, при получении команды активирующий движок в нужную сторону. Сигнал подается с пульта ДУ, который часто представляет собой брелок. Это самый удобный вариант, воротами можно управлять и со двора, и с улицы. Главное, чтобы пульт находился в радиусе распространения сигнала. На этапе выбора системы особое внимание рекомендуется обращать на способ кодировки. Приветствуется наличие возможности смены частоты, на которой функционируют ПУ с приемником, на случай если соседи установят такие же ворота. Это поспособствует повышению надежности системы.

Существуют модификации автоматических ворот, которыми можно управлять с мобильного устройства со специальным ПО. Обмен сигналами осуществляется через систему спутниковой связи.

В большинстве случаев автоматическими воротами управляют с пульта.

Подавляющая часть владельцев недвижимости приобретают распашные полотна. Привод в них может быть как линейным, так и рычажным. Линейные модификации славятся своей мощностью и надежностью, могут обладать двойной системой открывания. Минус рычажных заключается в том, что они не обладают большим ветровым сопротивлением.

Для изготовления автоматических ворот применяются металлические листы, лишенные дополнительных мобильных сочленений. На них есть лишь сварные швы. Если правильно подготовить проем, можно добиться отличной теплоизоляции. В отапливаемых гаражах часто применяются уплотнители.

Вообще производители предлагают два типа автоматических ворот – в холодном и теплом исполнении. Второй вариант более дорогостоящий. Секции без утеплителя – это обычные железные полосы, поверх которых нанесен защитный слой.

Многие заказывают секционные полотна, подвижно объединенные между собой за счет петель.

Решение о том, какую разновидность ворот с электроприводом выбрать, принимается индивидуально. Тут многое зависит от финансовых возможностей владельца недвижимости. Перед покупкой желательно сравнить несколько видов, сопоставить плюсы и минусы, при необходимости получить консультацию специалистов, занимающихся установкой автоматических ворот.