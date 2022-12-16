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Андрей Травников: чем позже начнется политическая суета, тем лучше

  • 16/12/2022, 13:51
Автор:
выборы губернатора
Губернатор в очередной раз отказался озвучить свое решение об участии в выборах 2023 года.

Жителям региона не стоит отвлекаться на выборную суету, а следует сконцентрироваться на помощи участникам спецоперации. Так вкратце можно передать ответ губернатора Новосибирской области Андрея Травникова по поводу его возможного участия в выборах 2023 года на должность №1 в регионе.

—  Я решение принял, но его не озвучу, —  заявил губернатор журналистам в ходе пресс-конференции. —  Не один раз отвечал: в такой период, который сейчас переживем, лишня политическая суета чем позже начнётся, тем лучше для работы. Понимаю, что у некоторых традиционных участников политической жизни определённый настрой: Ярких крупных кампаний в регионе не было года два. Все хотят быстрее включится в бой. Но сегодня лучше заниматься помощью военным жителям региона, не отвлекаясь на ненужную суету.

Тем не менее, суета вокруг выборов уже наблюдается. В качестве одного из недавних примеров можно привести ряд публикаций, в которых противопоставлялись друг другу Андрей Травников и председатель Заксобрания Андрей Шимкив в разрезе обсуждений реализации на территории области концессионных соглашений. Авторы публикаций в разной степени прозрачности намекали на возможное участие в выборах от власти каждого из них.

Выборная риторика также звучала буквально накануне в ходе сессии Заксобрания, и снова в связи с концессиями. Напомним, что в ответ на критику концессий со стороны депутата Вячеслава Илюхина («Родина»), вице-спикер Заксобрания Наталия Красовская (ЛДПР) упрекнула его в дестабилизации политической обстановки в преддверии губернаторских выборов.

Пока концессионера по поликлиникам бюджетными выплатами не обидели

Последний раз выборы губернатор Новосибирской области проходили в 2018 году. По результатам так называемого «пакта Локтя – Травникова» коммунисты не стали выставлять на выборы кандидатуру своего лидера —  мэра Новосибирска Анатолия Локтя против единоросса Андрея Травникова, на тот период исполнявшего обязанности главы региона после ухода экс-губернатора Владимира Городецкого в Совет Федерации.

Ранее редакция сообщала о выборах губернатора Красноярского края.

Фото правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирская область

Теги : Выборы губернатора


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