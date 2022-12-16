К проектированию «Южного транзита» область вернется в начале 2023 года

— По «Южному транзиту» у нас был подготовлен конкурс на разработку проектно-сметной документации. Однако, в связи с высоким уровнем экономической и геополитической нестабильности, а также в связи с тем, что мы видим: подрядные организации не справляются с тем объемом работ, который мы им предлагаем, мы отменили конкурс, — сообщил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Вернутся к проектированию «Южного транзита» регион планирует в 1 квартале 2023 года.

До этого, подводя итоги 2022 года, глава региона отметил, что в регионе наблюдается жесточайший дефицит рабочих кадров, в том числе в строительстве.

— За последние 2-3 года объем строительных работ, как жилищного строительства. Так и инвестиционных, инфраструктурных объектов, в Новосибирской области вырос значительно. Сегодня катастрофически не хватает качественных подрядчиков, — говорил Травников.

Отметим, что на тендеры по строительству инфраструктурных и социальных объектов, которые проходили в регионе в этом году, часто заявлялся всего один подрядчик, который и признавался победителем. Однако, нередко возникали ситуации, когда на конкурс не поступало ни одной заявки. Проблемы с набором рабочих возникали и на таких знаковых для области проектах, как ледовая арена.

Что касается Восточного обхода, то на реализацию этого проекта губернатор по-прежнему смотрит с оптимизмом.

Проект удалось реанимировать после банкротства подрядчика — АО «Сибмост» в 2021 году. По действующему контракту завершение работ запланировано в 2024 году, но наши новосибирские подрядчики (АО «Новосибирскавтодор») заявляют, что могут сделать все работы к концу 2023 года. Принципиально вопрос по финансированию 1 и 2 этапа обхода решен на федеральном уровне, — подчеркнул Андрей Травников.

Напомним, Новосибирская область объявила торги по выбору подрядчика для проведения проектно-изыскательских работ по строительству Южного транзита — от автодороги Р-254 «Иртыш» до Р-256 «Чуйский тракт» через Обь — в середине ноября. Начальная стоимость контракта составляла 880,1 млн руб. Подрядчик должен был выполнить работы до конца мая 2025 года. В конце ноября тендер был отменен.

Ранее редакция сообщала о том сколько средств может потребоваться на строительство «Южного транзита».

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