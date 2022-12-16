Рекламодателям

К проектированию «Южного транзита» область вернется в начале 2023 года

  • 16/12/2022, 14:20
Автор:
Южный транзит
В том числе из-за нехватки рабочих рук для реализации проекта.

—  По «Южному транзиту» у нас был подготовлен конкурс на разработку проектно-сметной документации. Однако, в связи с высоким уровнем экономической и геополитической нестабильности, а также в связи с тем, что мы видим: подрядные организации не справляются с тем объемом работ, который мы им предлагаем, мы отменили конкурс, — сообщил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Вернутся к проектированию «Южного транзита» регион планирует в 1 квартале 2023 года.

До этого, подводя итоги 2022 года, глава региона отметил, что в регионе наблюдается жесточайший дефицит рабочих кадров, в том числе в строительстве.

—  За последние 2-3 года объем строительных работ, как жилищного строительства. Так и инвестиционных, инфраструктурных объектов, в Новосибирской области вырос значительно. Сегодня катастрофически не хватает качественных подрядчиков, — говорил Травников.

новости Новосибирска

Санкции могут простимулировать крупные транспортные проекты в Сибири

Отметим, что на тендеры по строительству инфраструктурных и социальных объектов, которые проходили в регионе в этом году, часто заявлялся всего один подрядчик, который и признавался победителем. Однако, нередко возникали ситуации, когда на конкурс не поступало ни одной заявки. Проблемы с набором рабочих возникали и на таких знаковых для области проектах, как ледовая арена.

Что касается Восточного обхода, то на реализацию этого проекта губернатор по-прежнему смотрит с оптимизмом.

Проект удалось реанимировать после банкротства подрядчика — АО «Сибмост» в 2021 году. По действующему контракту завершение работ запланировано в 2024 году, но наши новосибирские подрядчики (АО «Новосибирскавтодор») заявляют, что могут сделать все работы к концу 2023 года. Принципиально вопрос по финансированию 1 и 2 этапа обхода решен на федеральном уровне, — подчеркнул Андрей Травников.

Напомним, Новосибирская область объявила торги по выбору подрядчика для проведения проектно-изыскательских работ по строительству Южного транзита — от автодороги Р-254 «Иртыш» до Р-256 «Чуйский тракт» через Обь — в середине ноября. Начальная стоимость контракта составляла 880,1 млн руб. Подрядчик должен был выполнить работы до конца мая 2025 года. В конце ноября тендер был отменен.

Ранее редакция сообщала о том сколько средств может потребоваться на строительство «Южного транзита».

Фото редакции

291

Рубрики : Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Южный транзит Строительство дорог


Спецоперация на Украине

«Черные трансплантологи» прибыли в ДНР
12/12/22 17:41
Конфликт в Украине привел к истощению запасов вооружения в Европе и США
12/12/22 16:21
Новосибирские предприниматели совместно с АИР закупят не менее тысячи тактических аптечек
12/12/22 13:33
ограничения для бизнеса

Ограничивать бизнес на новогодние праздники в регионе не планируют

Пока область рассчитывает обойтись максимально мягкими мерами.
Читать статью >>
выборы губернатора

Андрей Травников: чем позже начнется политическая суета, тем лучше

Губернатор в очередной раз отказался озвучить свое решение об участии в выборах 2023 года.
Читать статью >>
выборы мэра

Губернатор допускает отмену выборов Новосибирска

Однако пока не заявляет о неизбежности этого.
Читать статью >>
недвижимость в Новосибирске

В пригород Новосибирска уходят новостройки комфорт-, бизнес- и премиум-класса

Новый тренд на строительном рынке Новосибирска.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Александр Лубенец, независимый эксперт и финансист, член Общественной палаты Новосибирской области, председатель НРО ООО «Российский союз налогоплательщиков», заслуженный экономист Новосибирской области

«У нашего бизнеса появилась возможность купить целые предприятия за рубежом»

И вывезти эти активы в Россию.
Все материалы
Лента новостей

Ограничивать бизнес на новогодние праздники в регионе не планируют

16/12/2022, 14:55

Новосибирцам предлагают поучаствовать в благотворительной акции

16/12/2022, 14:45

Андрей Травников: чем позже начнется политическая суета, тем лучше

16/12/2022, 13:51

Губернатор допускает отмену выборов Новосибирска

16/12/2022, 13:13
Популярное

Интересные варианты досуга в новогодние каникулы

16/12/2022, 13:45

Все ли пищевые добавки вредны

16/12/2022, 11:20

Новогодние праздники: как сохранить стройность

16/12/2022, 08:12
Новости компаний

Банк «Левобережный» расширил территорию для подключения к эквайрингу

15/12/2022, 14:14

«Ростелеком» раздает клиентам 2 миллиона призов

15/12/2022, 11:40

Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером экологического фестиваля «Будущее в руках живущих»

15/12/2022, 11:28

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска