Автомобиль KIA Ceed

Посмотреть ассортимент, цвета и точную цену на выбранную комплектацию — можно на сайте https://kia-sarmat.ru. Там же можно заказать и бесплатный тест-драйв.

Дизайн

Автомобиль имеет спортивный дизайн, со сглаженными линиями, но при этом он выглядим достаточно мощно и солидно.

Мощно он выглядит благодаря широким и хорошо сбалансированным бокам, но при этом, аккуратно вырезанной арке колёс.

Внутренний дизайн киа сид достаточно аккуратный, но очень вместительный. В салоне вполне достаточно места для ног и головы. А сама длина автомобиля составляет 4,235 метра.

Идеальное положения во время вождения — обеспечивают комфортные сиденья с поддержкой для спины, а также идеальный наклон рулевой колонки.

Объём двигателя можно выбрать на свой вкус. Всего в линейке представлено четыре варианта двигателя: бензиновый с рабочим объемом 1.4, 1.6, 2.0 литра и дизельный с рабочим объемом 1,6 литра.

Уверенность и спортивную езду — подарят мощное ускорение и усовершенствованная система тормозов, в комплекте с улучшенной подвеской.

Машины разрабатывает и изготавливает Корея, которая так славится своими разработками и дизайном.

Приобрести машину в России можно по цене от 249 900 — 1 734 900 рублей. В зависимости от комплектации. Всего в автосалонах России ее 5 видов, такие как:

Комфорт

Люкс

Престиж

Премиум

Премиум +

Еще одним плюсом выбранного автомобиля является большой выбор цветов в линейке, всего 10 вариантов. Это отличная новость для милых дам, которым всегда так тяжелой найти для себя подходящий цвет. Вот варианты выбора:

Black Pearl (классический черный); Deluxe White (классический белый); Infra Red (чуть темнее классического красного); Track Red (красный с оттенками алого); Sparkling Silver (светло серый); Penta Metal (темный металл); Copper Stone (коричневый); Lunar Silver (классический серый); Cosmo Blue (сине-изумрудный); Blue Flame (голубой с нотками изумрудного);

Данная линейка автомобилей отлично подойдёт как для самостоятельной езды, так и для молодых пар и семей. Несмотря на то, что автомобиль считается спортивным и снаружи он выглядит компактно — внутри достаточно много места. Подойдёт даже для комфортной езды на дальние расстояния вместе с детьми.

Фото с сайта рекламодателя