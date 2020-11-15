В России вырастут минимальные цены на алкоголь

В России с нового года увеличат минимальные розничные цены на алкоголь. Приказы Минфина опубликованы на официальном портале правовой информации.

Полулитровая бутылка водки подорожает с 230 рублей до 243 рублей (на 5,7%), тот же объем коньяка —с 433 до 446 рублей (на 3%).

Минимальная цена на 0,75 литра игристого вина вырастет на 3% — со 164 до 169 рублей.

Приказы вступают в силу с 1 января и будут действовать до 31 декабря 2026 года включительно.

В Минфине объясняют повышение цен борьбой с контрафактом.

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