Замглавы Ростеха Александр Назаров подписал соглашение с главой «Росгидромета»

В его рамках они займутся разработкой digital-сервисов и платформ, которые будут интегрироваться с другими федеральными, региональными и частными инфосистемами. По словам Назарова, в дальнейшем эти цифровые продукты послужат основой для создания единой цифровой экологической системы в областях, связанных с работой «Росгидромета». Подписи под документом поставили заместитель генерального директора Госкорпорации «Ростех» Александр Назаров и руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Игорь Шумаков.

Комментируя меморандум, Игорь Шумаков отметил, что сотрудничество с Ростехом может стать важным этапом в развитии импортозамещения, так как оно подразумевает производство качественных метеорологических приборов с применением российских технологий. Кроме того, совместный проект двух организаций позволит исполнить поручение Президента РФ о формировании целостной системы мониторинга окружающей среды по этому направлению.

Назаров, в свою очередь, подчеркнул, что Ростех обладает немалым опытом сотрудничества с государственными структурами по вопросам внедрения новых IT-решений. Он выразил уверенность в том, что использование российских разработок и продуктов корпорации позволит качественно и оперативно решить задачу по цифровизации федеральной службы.

Дочернее предприятие Ростеха АО «КРЭТ» уже запустило поставки «Росгидромету» нового устройства для радиозондирования атмосферы — «Полюс-С». По словам Назарова, система, которая не имеет аналогов в России, способна с особой точностью прогнозировать погодные условия. Притом она предоставляет информацию не только о погоде, но и о других важных спецпараметрах, таких как состояние воздуха и уровень радиации. Так, прибор считывает данные о:

● температуре;

● уровне радиации;

● влажности;

● давлении;

● уровне промышленных выбросов газа;

● скорости и направлении ветра и т. д.

Таким образом, новая информационная система ГК «Ростех» и «Росгидромета» предоставит комплексную оценку вредного воздействия факторов среды обитания на человека. Разработка будет внедрена в 12 городах с высоким загрязнением воздуха, которые были определены в федеральной программе «Чистый воздух».

Прочие партнерские проекты

Государственная корпорация «Ростех» была основана в 2007 году. Сегодня в нее входят 15 холдинговых компаний и свыше 800 предприятий. Александр Назаров в «Ростехе» курирует цифровое направление. При его участии были заключены соглашения с другими организациями по созданию различных digital-проектов.

Так, в 2019 году «Ростелекомом» и Ростехом было учреждено совместное предприятие ООО «Цифровые медицинские сервисы». Его основная задача заключалась в формировании единой цифровой платформы для обеспечения работы медучреждений. Как отмечал Назаров, она впоследствии послужит базой для оказания широкого диапазона медицинских digital-услуг. Сегодня команда «Цифромеда» сосредоточена на предоставлении россиянам максимально широкого доступа к возможностям отечественной системы здравоохранения.

В 2020 году совместное с АО «ГЛОНАСС» предприятие «Глонасс-БДД» разработало и протестировало информационную систему анализа и предупреждения ДТП. В ее работе используются сквозные технологии с применением нейронных сетей, machine learning и big data. Чтобы оценить тот или иной участок дороги, система создает ее «цифрового двойника» на основе снимков с видеорегистраторов. В расчет принимаются самые разные параметры, включая количество и ширину полос, расположение дорожной разметки, наличие светофоров и барьеров. На анализ дорожного участка протяженностью в 1000 километров уходит неделя.

В сентябре 2020 года был реализован первый этап тестирования, по результатам которого был опубликован цифровой рейтинг безопасности 3 тысяч километров российских дорог. Для каждого участка рассчитывался коэффициент безопасности. Так, по итогам проверки 50% из них были отнесены к категории безопасных — они получили высший балл, пять звезд. Однако 6% дорог получили низший балл — одну звезду. Они были причислены к потенциально опасным.

Справка

Назаров Александр Юрьевич — заместитель руководителя госкорпорации «Ростех». Ранее он занимал в компании должности советника и управляющего директора по непрофильным и проблемным активам. С 2019 года в зоне полномочий Александра Назарова весь радиоэлектронный кластер корпорации, а также все ее цифровые проекты. В 2020 году он посетил конференцию ЦИПР-2020, на которой представил новейшие разработки «Ростеха», в том числе функциональную модель базовой станции 5G, проект «Безопасный город», систему промышленного интернета вещей IIoT.ISTOK, Rostec.digital и т. д.

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