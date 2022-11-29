Автомобили из Ирана на 300 млн долларов привезут в Россию

О том, что подписано соответствующее соглашение, агентству Fars сообщил глава иранской Ассоциации производителей автозапчастей Мохаммад Реза Наджафи Манеш.

— Россия станет еще одним покупателем автомашин, собранных на территории исламской республики, — заявил он. — Наши страны уже подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании на сумму 300 млн долларов.

По данным агентства, Иран уже наладил систему экспорта автомобилей в Азербайджан и Армению. Кроме того, страна уже осуществляет поставки автомашин собственного производства в Венесуэлу — это около тысячи иранских автомобилей.

Производством автомобилей в Иране занимается крупнейшая компания Iran Khodro (IKCO). Среди популярных моделей этой марки называют седан Samand, созданный на базе Peugeot 405. Также выпускаются перелицованные автомобили Peugeot, кроссоверы китайских марок Dongfeng и Haima. В Иране в прошлом году был выпущен компактный седан Tara, перелицованный с модели Peugeot 301. Компания на данный момент готовится запустить новую модель Rira, которая построена по аналогу с Peugeot 208, 508 и 2008, а также Citroen C-Elysee.

Напомним, что замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов заявлял о проявленном интересе иранских автомобильных компаний в отношении российского рынка. Тогда он подчеркнул, что Россия будет рассматривать инициативы иранских партнеров по мере конкретизации их предложений и идей.

Ранее редакция сообщала, что новые иномарки на российском авторынке дешеветь не будут.

Фото: pixabay.com — FarkhodVakhob9TJK9