В кабмине поддержали проект Яровой по наказанию за содействие диверсии

Комиссия правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности поддержала с учетом замечаний новеллу вице-спикера Государственной думы РФ Ирины Яровой о дополнении Уголовного кодекса РФ несколькими статьями о наказании за содействие диверсионной деятельности и организации диверсионного сообщества. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на текст проекта.

Предлагается дополнить УК РФ новыми статьями — ст. 281.1 «Содействие диверсионной деятельности», ст. 281.2 «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности», а также ст. 281.3 «Организация диверсионного сообщества и участие в нем».

Если будет доказано, что такая деятельность осуществлялась в целях пропаганды, оправдания и поддержки диверсии, то это станет отягчающим обстоятельством.

В УК РФ также предлагается прописать отдельную статью 151.3, предусматривающую санкции за организацию деятельности, направленной на побуждение несовершеннолетних к совершению действий, «представляющих опасность для их жизни и здоровья, а также для жизни и здоровья других лиц».

Ранее президент России Владимир Путин предложил лишать приобретенного гражданства РФ за дискредитацию армии, участие в нежелательной иностранной или международной НКО, призывы к действиям против территориальной целостности РФ. Поправка поступила в Госдуму к принятому 5 апреля в первом чтении законопроекту о гражданстве.

В Госдуму поступила поправка Путина, по которой могут лишить приобретенного гражданства за дискредитацию Вооруженных сил РФ или за другие действия, «создающие угрозу безопасности РФ».

Фото с сайта Ирины Яровой