Новые иномарки дешеветь не будут

Руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в настоящее время в сегменте новых автомашин нет предпосылок для того, чтобы продавать их дешевле.

— Дефицит моделей зарубежных поставщиков наблюдается во всех марках, за исключением китайских брендов. По этой причине именно авто из КНР продолжают сохранять наиболее приемлемую стоимость, а некоторые даже дешевеют, — отметил эксперт.

Движение цен на вторичном рынке, по его словам, будет напрямую зависеть от спроса и предложения, ликвидности выставляемых на продажу машин и покупательской способности потенциальных клиентов.

— С учетом сложившейся экономической ситуации в следующем году отечественный рынок новых автомобилей не сможет достичь объемов 2021 года, а значит, цены продолжат расти, — прогнозируют в ГК «Автодом». — Параллельный импорт сейчас не может закрывать все потребности рынка в новых автомобилях. При этом чаще всего по нему ввозятся маржинальные модели премиум-сегмента, которые доставляются дилерам как под дальнейшую продажу, так и под заказ.

В ГК АвтоСпецЦентр тоже не видят объективных причин, чтобы снижать цены на новые авто.

— В этом году определенно не будет предновогодних распродаж. У нас, например, в наличии не более 30 экземпляров наиболее востребованных автомобилей массового сегмента. При этом параллельный импорт пока не достиг тех объемов, которые способны удовлетворить потребительский спрос, — объяснили в пресс-службе компании.

Ранее редакция сообщала, что столичный автозавод «Москвич» вновь запустил серийную сборку автомобилей.

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